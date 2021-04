Horizon 2020, Marina Silverii nella task force del Miur - CorCom

Marina Silverii, direttrice operativa di Art-Er, è stata nominata dal Ministero dell’Università e della Ricerca tra gli esperti italiani nel Comitato di Programma di Horizon Europe – il programma europeo di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 – nell’ambito del sottogruppo dedicato allo European Innovation Council e agli European Innovation Ecosystems.

Le misure dello European Innovation Council avranno per il periodo 2021-2027 una dotazione di oltre 10 miliardi di euro e sono prevalentemente destinate alle Pmi, incluse start up e spin off per sviluppare in Europa innovazioni rivoluzionarie.

Laureata in Scienze Statistiche ed Economiche all’Università di Bologna, Silverii è stata direttrice di Aster e si è sempre occupata di technology and knowledge transfer, sviluppo di ecosistemi di innovazione, creazione e accelerazione di imprese innovative.

Da Ottobre 2020 fa parte del Comitato Tecnico Scientifico di Apre – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Grazie alla esperienza su questi temi, sviluppati con gli attori territoriali, con la sua presenza integra la task force nazionale sul Pillar III di Horizon Europe che si concentra sull’innovazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca.

Art-Er, attraverso il servizio First, informa sulle opportunità relative anche ai bandi dello European Innovation Council e supporta, in qualità di punto di contatto regionale sui finanziamenti europei, imprese e ricercatori nelle varie fasi della partecipazione.

