Horizon Europe, 7 milioni per le pmi italiane: domande entro il 14 settembre

Scade il 14 settembre la deadline per presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per l’attuazione della Missione 4, Componente 2, Tipologia Investimento, Intervento 2.2 Partenariati – per la ricerca e l’innovazione – Horizon Europe del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il comunicato del Mimit con cui si annuncia che con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese, del 30 agosto 2023, sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

Le risorse a disposizione

Sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del bando 2023 “Eurostars 3 CoD 5” 7 milioni di euro per un contributo massimo concedibile pari a 500mila euro. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di prevalente sviluppo sperimentale collegate alle tematiche specificate nel bando europeo ovvero High Performance Computing, Key Digital Technologies, Clean Energy Transition Partnership, Driving Urban Transitions, Innovative SMEs, Sustainable Blue Economy Partnership, Water4All.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di agevolazioni completa di tutta la documentazione indicata deve essere presentata in via esclusivamente telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div6@pec.mise.gov.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 14 settembre 2023, nonché sottoscritta esclusivamente con firma digitale, pena l’irricevibilità.

Il soggetto che presenta domanda assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro. La marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

Criteri di valutazione

Nell’ambito delle attività istruttorie di cui all’articolo 3, comma 4, lettera c), la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo tramite l’attribuzione di punteggi avviene sulla base delle caratteristiche del soggetto proponente, valutato sulla base alla capacità tecnico-organizzativa, qualità delle collaborazioni e solidità economico-finanziaria

Il bando

Nell’ambito dell’iniziativa europea Innovative SMEs è stato emanato il bando Eurostars, che ha l’obiettivo di finanziare le piccole e medie imprese che desiderano collaborare a progetti di ricerca e sviluppo per creare prodotti, processi o servizi innovativi per la commercializzazione.

L’iniziativa si rivolge a piccole e medie imprese (pmi), pmi innovative e startup innovative anche in forma congiunta tra loro, con organismi di ricerca e con grandi imprese.

Il decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 destina 14 milioni di euro in totale al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate nei bandi transnazionali congiunti.

Di queste risorse, quelle destinate al bando 2023 “Eurostars 3 CoD 4” ammontano a 7 milioni, per un contributo massimo concedibile pari a 500 mila euro per singolo progetto.

Una quota del 40% dello stanziamento sarà riservata a imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Altri 7 milioni sono destinati al bando 2023 “Eurostars 3 CoD 5”.

Obiettivi

L’iniziativa europea Innovative SMEs – attuata nella forma di Cofunded partnership e gestita dal Segretariato Eureka – ha lo scopo di aiutare le pmi innovative ad aumentare la loro capacità di ricerca e innovazione e la loro produttività e di permettere loro di integrarsi in catene globali del valore e in nuovi mercati, seguendo tre obiettivi strategici:

Innovazione

Internazionalizzazione

Connessione dello Spazio Europeo della Ricerca (Era – European Research Area).

