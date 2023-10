Huawei Italia lancia la nuova strategia “All Intelligence”, un piano attraverso cui il colosso tecnologico intende accelerare la trasformazione digitale di ogni settore industriale.

“La società sta facendo il suo ingresso in una nuova era basata su un mondo intelligente, completamente connesso, e su applicazioni modellabili basate sul potenziale dei dati, computabili con la massima potenza e velocità”, ha detto Eduardo Perone, Vice Presidente Business Development, Huawei Europe. “In Italia, dove Huawei è presente ormai da 19 anni, continuiamo a porci come partner strategico dei nostri clienti enterprise e li affianchiamo per accelerare il loro percorso di trasformazione intelligente”

La strategia di accelerazione, presentata in occasione della quarta edizione dell’Enterprise Day, di scena a Stresa (Vb), si concretizza nei continui investimenti dell’azienda in ricerca e sviluppo: 23,2 miliardi di dollari solo nel 2022, pari al 25,1% del fatturato annuo totale, a cui seguono gli sforzi “nella realizzazione e commercializzazione di prodotti competitivi pensati per soddisfare le esigenze di partner e clienti, nell’impegno a creare valore condiviso per tutti, nello sviluppo di standard specifici per ogni settore, nella condivisione di know-how e best practice con clienti e partner”.

Si amplia l’offerta per le soluzioni di rete

Durante l’evento, Alexandre Grandeaux, cto di Huawei Enterprise Italia, ha illustrato alcune tra le ultima novità in ambito reti per Campus/Lan, per i Data Center e per il backbone IP/ottico, oltre che per lo storage. Nel corso del suo intervento, il manager ha presentato una rete Campus a 10gbps ad alte prestazioni, basata su access point Wi-Fi7 (disponibile da ottobre sul mercato italiano) e switch ad alta densità e flessibilità, dotato di PoE++; una rete per Data Center a 400Gbps in tecnologia Ethernet dotata di Switch Core ad alta capacità fino a 57.6Tbps e densità di porte a 400Ge, per garantire una rete per date center a elevata efficienza e bassa latenza; una rete di trasporto IP/ottico, interamente gestita dal controllore Sdn iMaster Nce, orientata alla qualità e alla differenziazione del servizio per rispettare ogni Sla richiesto; una rete di archiviazione dati intelligente con protezione predittiva, in grado cioè di prevedere un eventuale attacco esterno e proteggere i dati archiviati da accessi malevoli.

WHITEPAPER Semplifica e accelera il Customer Journey nel Retail con l’AI Machine Learning Marketing analytics

È stato quindi annunciato il nuovo brand eKit, dedicato ai partner della distribuzione per esplorare le opportunità offerte dal mercato delle pmi. Si tratta di un set limitato di componenti, pensato per soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese e caratterizzato da semplicità di utilizzo e facilità di accesso.

Lo sviluppo della rete dei partner

Erminio D’Onofrio, Channel Director di Huawei Enterprise Italia, ha sottolineato l’importanza e la centralità dei suoi partner per lo sviluppo e la crescita del business, in un modello di go-to-market che si caratterizza per essere esclusivamente indiretto.

L’azienda ha ribadito il suo impegno per la realizzazione di un ecosistema di partner aperto e collaborativo, facendo leva sul programma Fast Track che da agosto 2021 a oggi è arrivato a comprendere oltre 60 prodotti di otto categorie diverse. Il programma di canale di Huawei include non solo rivenditori di prodotto ma anche nuove tipologie di partner come consulenti, Managed Service Provider, che offrono servizi a consumo, e Solution Partner con l’obiettivo di aiutare le aziende italiane a sviluppare e portare sul mercato soluzioni che includano tecnologie Huawei dedicate a settori specifici come quello retail, dell’istruzione o della sanità, per citarne alcuni. Soluzioni che vengono sviluppate congiuntamente e testate all’interno degli Open Lab Huawei presenti in Europa, come quello di Parigi, dedicato all’industria retail e al settore sanitario, o di Monaco dedicato all’industria manifatturiera e alle soluzioni per Smart City, e poi promosse a livello internazionale anche attraverso vetrine quali l’evento annuale Huawei Connect Europe.

Confermato poi l’impegno sul piano della formazione attraverso il programma Huawei Authorized Learning Partners, che offre un’ampia varietà di corsi per acquisire e certificare nuove competenze relative alle diverse fasi di vendita.

In chiusura dell’evento, Tim Cao, General Manager, Huawei Enterprise Italia, ha annunciato la partenza della sessione autunnale del Huawei Italy Enterprise Roadshow 2023, un tour in otto regioni italiane per presentare i vantaggi delle soluzioni Huawei in termini di digitalizzazione, sostenibilità e efficienza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA