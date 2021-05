Huawei, profitti a +26% nei primi tre mesi 2021: avanti tutta su 5G e sviluppo software - CorCom

Un balzo dei profitti del 26% a 16,9 miliardi di yuan. Si chiude all’insegna del forte recupero il primo trimestre 2021 di Huawei nonostante la diminuzione del fatturato del 16,5% su base annua, a quota 150 miliardi di yuan (23,13 miliardi di dollari).

I pensanti effetti sul business 2020 dovuti alle sanzioni imposte dall’amministrazione Trump, non hanno dunque fermato il colosso cinese che è riuscito a mettere in atto una strategia di resilienza in grado di compensare le perdite ma anche e soprattutto di rilanciarsi.

Secondo quanto si evince dai dati della trimestrale a diminuire è stato in particolare il business consumer, in parte a seguito della vendita del marchio di dispositivi intelligenti Honor nel novembre 2020.

“Il 2021 sarà un altro anno impegnativo per noi, ma è anche l’anno in cui la nostra futura strategia di sviluppo inizierà a prendere forma”, ha affermato Eric Xu, presidente a rotazione di Huawei. “Ringraziamo i nostri clienti e partner per la loro continua fiducia. Indipendentemente dalle sfide che incontreremo, continueremo a mantenere la nostra resilienza aziendale. Non solo per sopravvivere, ma farlo in modo sostenibile”.

Impegno su 5G e sviluppo software

Huawei sta guidando gli sforzi per liberare appieno il valore del 5G. Sta aiutando i vettori di tutto il mondo a implementare le loro reti 5G, soddisfacendo le richieste dei consumatori e delle industrie, aumentando al contempo la propria efficienza di consegna. Continua a migliorare le sue capacità di sviluppo software e ad aumentare gli investimenti nel settore per aumentare gradualmente la percentuale di servizi nel suo mix di entrate totali.

“Come sempre, rimaniamo impegnati nell’innovazione tecnologica e investiamo molto in ricerca e sviluppo mentre lavoriamo per affrontare le sfide della continuità della fornitura causate dalle restrizioni del mercato”, ha sottolineato Xu. “Continueremo a fare passi avanti nella scienza di base e spingendo le frontiere della tecnologia”.

Crollo a seguito delle sanzioni Usa

Gli analisti hanno affermato che il rapporto finanziario del primo trimestre riflette come Huawei è riuscita a “sopravvivere” alla repressione dannosa degli Stati Uniti e la sua liquidità è rimasta stabile, ma la società ora deve ancora affrontare una missione in salita su come “emergere dai momenti più bui”.

Poiché l’amministrazione Biden non mostra alcun segno di allentamento del divieto di chip, Huawei dovrà ora risolvere il “problema del collo di bottiglia” di garantire la fornitura di chip quest’anno. E non è chiaro come le sue nuove attività potrebbero compensare il calo del business dei consumatori, sul quale alcuni analisti prevedono una riduzione del 20% delle entrate nel 2021.

Nel 2020, il fatturato di Huawei era stato di 891,4 miliardi di yuan ($ 135,93 miliardi), in crescita del 3,8% su base annua, mentre gli utili netti erano aumentati del 3,2% a 64,6 miliardi di yuan.

