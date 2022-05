Huawei Italia, Steven Huang a capo del Consumer

Huawei annuncia la nomina di Steven Huang in qualità di General manager della divisione Consumer Business Group. La società continua nel suo percorso di costruzione di un ecosistema fatto di prodotti e servizi in grado di rendere connessa la vita delle persone e garantire la continuità in questa direzione è la principale responsabilità a cui Huang è chiamato.

In oltre 16 anni di esperienza in Huawei, Steven Huang ha avuto l’opportunità di ricoprire ruoli di rilievo a livello internazionale per le divisioni Cgb di Huawei in diversi Paesi tra cui India, Germania, dove per cinque anni è stato Gtm e, successivamente, Head of open market e, infine, Svizzera, dove nel 2018 è stato nominato Country manager, carica che ha svolto fino a marzo 2022. Steven Huang subentra a Stephen Duan, che lascia l’incarico a capo della divisione Consumer business group assunto nel 2019.

Novità in arrivo

“Sono orgoglioso di questa nuova sfida professionale alla guida di un’azienda all’interno della quale ho costruito la mia carriera e che presenta grandi potenzialità da valorizzare”, afferma Huang. “Sono convinto che una strategia mirata a consolidare la presenza di Huawei in Italia non solo dal punto di vista commerciale, ma anche di posizionamento facendo leva sugli elementi che caratterizzano e distinguono l’ecosistema Huawei rispetto a brand competitor, sia il percorso corretto da perseguire. Per i prossimi mesi abbiamo in programma numerose novità per i vari gruppi di prodotto e ci aspettiamo una risposta positiva da parte dei consumatori in linea con i risultati di questi ultimi mesi”.

Huang riporterà direttamente a William Tian, presidente di Western Europe consumer business di Huawei, che ha commentato: “L’esperienza oltre confine di Steven e la sua visione contribuiranno alla crescita di Huawei in Italia per raggiungere nuovi obiettivi. Auguro a lui e al suo team buon lavoro e sono sicuro che saranno mesi di grandi soddisfazioni”.

