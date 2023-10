Ibm, l’AI dà già i suoi frutti: ricavi e utili oltre le attese

Trimestrale sopra le attese e titolo in rialzo di circa l’1,5% nell’after-hours per Ibm. L’amministratore delegato del gruppo, Arvind Krishna, ha commentato i risultati dicendo che l’investimento nell’intelligenza artificiale “comincia a dare i propri frutti”.

I risultati, divisione per divisione

Nel terzo trimestre Big Blue ha registrato ricavi per 14,8 miliardi di dollari, in rialzo del 4,6% rispetto a un anno prima e leggermente superiori al 14,7 miliardi delle attese del mercato. L’utile adjusted è stato di 2,20 dollari per azione, ovvero 8 centesimi in più rispetto alle previsioni degli esperti.

I ricavi nel segmento Software, a cui fa capo la piattaforma AI, sono aumentati del 7,8% a 6,3 miliardi di dollari, in linea con le previsioni. Nello specifico, la voce Data & AI è cresciuta del 6%.

La divisione Consulting ha invece messo a segno revenue per 5 miliardi di dollari (+5,6%), mentre si è registrata una flessione del 2,4% per il comparto Infrastructure, che ha generato 3.3 miliardi. Cresce il Financing, che fattura 200 milioni di dollari (+6,9%).

La società ha poi generato 1,7 miliardi di dollari in flusso di cassa disponibile, in rialzo dal miliardo di dollari di un anno prima. Ibm ha poi confermato la guidance per l’intero anno su ricavi e flusso di cassa. Negli ultimi 12 mesi, il titolo ha guadagnato circa l’1,6%.

Le aspettative di crescita del gruppo

“La tecnologia rimane una fonte critica di differenziazione competitiva e di progresso per le organizzazioni di tutto il mondo”, ha dichiarato Arvind Krishna. “I clienti adottano sempre più spesso la nostra piattaforma di AI e dati Watsonx insieme alle nostre soluzioni di cloud ibrido per sbloccare la produttività e l’efficienza operativa. Questo sta contribuendo a guidare la solida crescita delle nostre attività di software e consulenza. Di conseguenza, rimaniamo fiduciosi nelle nostre aspettative di crescita del fatturato e del free cash flow per l’intero anno”.

James Kavanaugh, senior vice president e chief financial officer, ha aggiunto: “La costante attenzione ai fondamentali del nostro business sta portando a una solida crescita dei ricavi, all’espansione dei margini di profitto e a una forte generazione di cassa, che ci ha permesso di aumentare gli investimenti in R&S e nelle acquisizioni, rafforzando le nostre future capacità di AI e di cloud ibrido, e sostenendo al tempo stesso il continuo ritorno per gli azionisti attraverso il nostro dividendo”.

