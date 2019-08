Ikea accelera sulla Smart home: al via una business unit dedicata

Una business unit espressamente dedicata alla creazione di prodotti per la smart home. È la svolta impressa da Ikea, il gigante svedese dell’arredamento, a una serie di attività avviate già in tempi non sospetti, nel 2012, quando IoT ed elettrodomestici connessi rientravano ancora nella superata categoria della domotica. Ricerca e sviluppo delle nuove soluzioni rientreranno così all’interno della neonata divisione, chiamata Ikea Home Smart, su cui convergeranno, secondo Telecompaper, investimenti sempre più consistenti da parte dalla società.

La struttura si trova in Svezia, ed è parte integrante delle operazioni condotte in casa madre. A capo della divisione c’è Bjorn Block, che ha dichiarato che il gruppo ha bisogno di andare oltre il concetto tradizionale di arredamento se intende continuare a offrire “prodotti per una migliore vita a casa”. Come accennato, Ikea intende puntare una quantità significativa di risorse nelle soluzioni smart home per integrarle, in senso orizzontale, lungo tutte le aree di business, a partire da una delle ultime proposizioni lanciate sul mercato, Children’s Ikea. Una linea di prodotti votata – come fa intuire il nome – al mondo dell’infanzia.

Tra i prodotti attualmente sfornati dalla nuova business unit, ci sono sistemi per la ricarica elettrica wireless, apparati di smart lighting e impianti sonori intelligenti equipaggiati con hardware Sonos. Ikea ha anche sviluppato una app proprietaria per la gestione e il controllo dei vari device, un software che lo scorso giugno è stato rebrandizzato con il nome della neonata divisione: Ikea Home Smart.

