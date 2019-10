Il “buco nero” di Fortnite: down tecnico o trovata pubblicitaria?

C’è solo uno schermo vuoto, al posto di Fortnite. Il popolare gioco online è finito “risucchiato” da un virtuale “black hole” che si è portato via l’intero mondo del game e tutti i personaggi. Tuttora impossibile accedere al gioco progettato da Epic Games: i server risultano inattivi. Ieri oltre 6 milioni di utenti, riferisce The Guardian, si sono preparati in streaming (su Twitch e YouTube), ad assistere alla fine del mondo “annunciata” più volte dallo sviluppatore Epic: “The End” c’è stata davvero.

Lo shock per gli utilizzatori è stato così forte che quattro ore dopo l’evento 50mila persone erano ancora connesse. Su Twitter sono già fioriti i meme che prendono in giro i giocatori ‘in astinenza’, insieme alle lamentele di chi non riesce più a giocare.

Nessuna informazione dalla Epic: né su un eventuale “guasto tecnico” né sui tempi per l’arrivo di una ipotetica stagione 11. Dopo il ‘down’ di Fortnite per diverse ore non è stato possibile neanche accedere agli altri giochi della compagnia, ma secondo un tweet della stessa Epic questo problema è stato risolto.

In realtà secondo alcune testate, Cnn, ma anche The Guardian, si tratta di un “disastro” che punta a spianare la strada al secondo capitolo del gioco che ha accumulato 250 milioni di giocatori dal lancio della sua modalità Battle Royale a settembre 2017. E stando alle informazioni che rimbalzano in rete sarebbe prevista già per le prossime ore una ripresa del gioco.

