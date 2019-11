Il Caaf diventa 4.0: la Cgil lancia Digita

I Caaf diventano 4.0. La Cgil lancia l’app Digita Cgil che mira a semplificare il rapporto dei cittadini con la burocrazia fiscale. L’idea è dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale di Piemonte e Valle d’Aosta (operativo anche in Umbria), Lombardia, Veneto e Consorzio Nazionale Caaf Cgil e porta sullo smartphone tutti i servizi di assistenza fiscale per gli utenti dei centri.

“Le persone sono al centro del nostro lavoro e siamo continuamente alla ricerca di soluzioni per semplificare il rapporto dei cittadini con la burocrazia fiscale – spiega Adelchi Puozzo, Ad Caaf Cgil Piemonte e Valle d’Aosta – È la missione stessa dei Caaf e siamo convinti che Digita ci permetterà di rendere ancora più efficaci i nostri servizi di consulenza” sottolinea

Gratuita e disponibile su iOS e Android, l’app Digita Cgil consente agli iscritti di accedere al proprio cassetto fiscale, per la consultazione online di tutte le pratiche e i documenti inviati alla Pubblica Amministrazione. Molto pratico anche il calendario completo delle scadenze fiscali con la possibilità di prenotare un appuntamento personalizzato senza fare code.

Già oggi, chi utilizza l’app può inviare al Caaf i documenti fiscali per la dichiarazione dei redditi 2020, semplicemente fotografandoli, importandoli dalla galleria immagini del telefono o condividendo un Pdf. Un particolare software analizza i documenti, li cataloga e li rende disponibili agli operatori Caaf per l’elaborazione delle relative pratiche. Un servizio 4.0 in evoluzione che presto integrerà altre informazioni sul rapporto con Caaf ma anche con Patronato Inca e Ufficio Vertenze Legali, in pratica con tutti i servizi di tutela individuale della Cgil.

Un servizio 4.0 in evoluzione che presto integrerà anche altre informazioni sul rapporto con Caaf ma anche con Patronato Inca e Ufficio Vertenze Legali, in pratica con tutti i servizi di tutela individuale della Cgil.

@RIPRODUZIONE RISERVATA