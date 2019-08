Il check-in in aeroporto? Lo fa Google Assistant

Il ckeck-in in aeroporto? Lo ga Google Assistant. Vueling è la prima compagnia aerea in Europa capace di combinare check-in e pagamenti online, come anche l’acquisto dell’imbarco prioritario, tutto attraverso l’assistente virtuale di BigG.

L’assistente virtuale, che richiede un account Gmail, si attiva automaticamente pronunciando la frase “Ok Google” e subito dopo “ho bisogno delle mie carte di imbarco”. In particolare, i clienti possono effettuare il check-in online delle proprie prenotazioni Vueling a nome di un passeggero, mantenendo il posto assegnato durante l’acquisto oppure utilizzando l’opzione casuale senza costi aggiuntivi. Inoltre, l’assistente virtuale mette a disposizione dei clienti la possibilità di acquistare l’imbarco prioritario effettuando il pagamento tramite l’account Google Pay.

In passato, Vueling e Google hanno già realizzato progetti di collaborazione: solo un anno fa infatti la compagnia aerea ha messo a disposizione dei suoi clienti la possibilità di salvare le carte d’imbarco in Google Pay.

