Il Covid non ferma MotorK: round da 10 milioni per la crescita

Il Covid non ferma MotorK. Nonostante il difficile contesto di mercato e uno scenario economico alquanto incerto, l’azienda annuncia di aver ricevuto un finanziamento di oltre 10 milioni di euro, articolato tra equity e debito, per accelerare ulteriormente la crescita nel periodo post pandemia.

Il round di finanziamento è stato guidato da Real Web – la società che controlla Immobiliare.it, il portale di annunci immobiliari in Italia, e di altri marketplace in Europa attivi nei settori beauty, medical e dei servizi professionali. La raccolta di debito è stata guidata invece da illimity, banca ad alto tasso tecnologico, specializzata nel credito alle Pmi.

La notizia arriva in un momento particolarmente teso per l’economia mondiale, un’ulteriore conferma della solidità dell’azienda e di come la vision di MotorK sia un riferimento assoluto per il mondo del digital automotive. La crisi sanitaria legata al diffondersi del Covid-19 è stata un catalizzatore per l’industria automobilistica, che ha compreso quanto sia importante accelerare i processi di trasformazione digitale.

In questo contesto MotorK punta a sviluppare ulteriormente la propria tecnologia a supporto del customer journey digitale, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze del mercato.

Il contratto di finanziamento consentirà a MotorK di accelerare il rilascio di nuovi strumenti digitali e tecnologici e a consolidare la vasta gamma di prodotti e servizi già a disposizione di concessionarie e case produttrici. Il capitale raccolto sarà inoltre utilizzato per rafforzare il team internazionale: MotorK ha recentemente annunciato importanti assunzioni, inclusa la nomina del Chief Growth Officer, del Chief Product Officer e del Country Manager per il mercato spagnolo.

“Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo importante finanziamento – dice Marco Marlia, ceo e co-founder di MotorK – è un segno che il mercato ha riconosciuto la solidità del modello di business e la nostra capacità di sviluppare soluzioni digitali innovative e di fornire ai nostri clienti il miglior servizio possibile”.

I prossimi mesi si preannunciano dunque ricchi di novità. L’azienda, che festeggia il suo 10° anniversario, annuncerà evoluzioni per i suoi prodotti di punta: WebSparK, la piattaforma web che permette a concessionarie ufficiali, così come a rivenditori indipendenti multimarca, di massimizzare l’acquisizione di traffico e le performance di lead generation; LeadSparK, il Crm progettato specificamente per supportare le attività di case automobilistiche e concessionarie.

“Ottenere nuovi finanziamenti in queste condizioni di mercato senza precedenti è la prova sia della resilienza del nostro modello di business sia dell’unicità della nostra value proposition – evidenzia Milena Roveda, Cfoo di MotorK – La fiducia riposta in MotorK ci ha incoraggiati ancora di più a continuare a lavorare duramente per aiutare i nostri clienti nella loro trasformazione digitale, mantenendo la nostra posizione di leader nel mercato”.

I nuovi finanziatori di MotorK si uniscono così a quelli preesistenti: 83North e Zobito, due prestigiose società di venture capital, e la BEI (Banca Europea per gli Investimenti), l’istituzione finanziaria dell’Unione Europea che lavora per sostenere progetti che promuovano crescita e occupazione e che, con un finanziamento pari a 30 milioni di Euro, ha supportato negli ultimi anni la crescita del dipartimento di Ricerca e Sviluppo dell’azienda.

