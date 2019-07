Il Louvre vira sul digitale, Accenture Interactive partner strategico

Meta di oltre 10 milioni di visitatori all’anno, il museo del Louvre sta rinnovando la sua strategia digitalee sceglie Accenture Interactive come partner.



L’iniziativa conferma l’impegno costante del Louvre nel migliorare il modo in cui accoglie i visitatori e promuove le sue collezioni attraverso una rivisitazione dell’esperienza offerta al grande pubblico, al mondo accademico, agli scienziati, ai ricercatori e ai dipendenti del museo.

Accenture Interactive in qualità di experience agency sta supportando in particolare il museo francese a definire il suo piano strategico nell’ambito di una collaborazione più ampia di corporate citizenship pro-bono iniziata più di 15 anni fa.

Il piano strategico identifica alcune novità in ambito digitale che consentiranno al Louvre di raggiungere le sue tre priorità chiave:

Arricchire l’esperienza del visitatore prima, durante e dopo la visita al museo;

Dotarsi di strumenti che aiuteranno i dipendenti a interagire meglio con i visitatori e a svolgere il loro lavoro in modo più efficiente;

Accrescere la condivisione di conoscenze e l’esperienza relative alle collezioni del Louvre con il pubblico, così come con la comunità scientifica, direttamente al museo o attraverso Internet.

Il piano strategico rappresenta il proseguimento di una collaborazione a lungo termine e di un sodalizio, quello tra Accenture e Louvre, che dura sin dal 2001. La società di consulenza infatti ha messo a disposizione del museo competenze e risorse in aree chiave come lo sviluppo strategico, la gestione di progetti complessi, l’innovazione tecnologica e il design dell’esperienza. Alcuni esempi di attività recentemente svolte da Accenture per il museo sono il restyling del sito web, lo sviluppo per la Petite Galerie di un’applicazione mobile che sfrutta la realtà aumentata, la creazione di un nuovo sistema di ticketing.

