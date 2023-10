Banda ultralarga, Space e tech: nuovo Dipartimento al Mimit

Via alla riorganizzazione del ministero delle Imprese e Made in Italy: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al riassetto.

Quattro dipartimenti e nove direzioni generali

Il nuovo Regolamento articola l’organizzazione in quattro dipartimenti e nove direzioni generali. All’interno del dicastero di via Veneto vengono istituiti il Dipartimento per le politiche per le imprese, il Dipartimento per le tecnologie, la connettività e lo spazio, il Dipartimento mercato e tutela e, infine, il Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza.

Focus su tecnologie e Spazio

Al Dipartimento per le tecnologie, la connettività e lo spazio, in raccordo con le altre Amministrazioni e le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, competeranno le comunicazioni elettroniche, la banda ultralarga, l’affidamento dei servizi postali, l’elaborazione e l’attuazione delle politiche nei settori dello spazio, aerospazio e delle nuove tecnologie abilitanti.

Il Dipartimento per le imprese

Nel dettaglio, il Dipartimento per le politiche per le imprese eserciterà le competenze in materia di interventi a sostegno del tessuto produttivo ed economico nazionale, promozione del Made in Italy, riconversione industriale, gestione delle crisi e amministrazione straordinaria d’impresa, attrazione e sblocco degli investimenti nazionali ed esteri. Presso il Dipartimento opererà la Segreteria Tecnica a supporto del Comitato Attrazione Investimenti Esteri.

Concorrenza e Mercato

Il Dipartimento mercato e tutela eserciterà le competenze in materia di tutela del mercato, della concorrenza e dei consumatori e della salvaguardia e promozione della proprietà industriale.

I servizi interni

Infine, il Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza eserciterà le competenze in materia di azione amministrativa, bilancio, personale, Ict, studi e attività statistica del Ministero, gestione finanziaria di programmi e interventi elaborati da altre Amministrazioni. Inoltre, avrà competenza sul controllo interno e sugli enti e società partecipate o vigilate dal Ministero, sui sistemi camerale e cooperativo, sul coordinamento degli Ispettorati territoriali (Case del Made in Italy) e sulla gestione finanziaria, ove prevista, di enti terzi.

