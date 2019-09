Il successo del Pc gaming: in Italia mercato a +21%

Il mondo dei dispositivi per il PC gaming sta vivendo su scala globale un momento di accelerazione, con una crescita – nel primo semestre 2019 – del 15% su scala globale, per un valore complessivo di 6,1 miliardi di dollari. In particolare in Italia il comparto sta vivendo una crescita anche più accentuata, con un +21% e un valore di 36,5 milioni di euro. E’ quanto emerge dalle ultime rilevazioni pubblicate da Gfk, secondo cui si sta assistendo a un’impennata delle vendite dei device progettati appositamente per il Gaming, che si tratti di Pc portatili o desktop, che offrono prestazioni elevate e contribuiscono a creare un’esperienza di gioco appagante.

Per questo particolare tipo di apparecchiature i prezzi sono in media più elevati rispetto alle versioni “standard”: i PC Desktop per il Gaming costano 2,4 volte di più di quelli non Gaming, spiega Gfk, mentre i Notebook e i Monitor per il Gaming costano rispettivamente 1,8 e 1,6 volte di più. Lo stesso fenomeno si riscontra tra gli accessori: un mouse da gioco costa 2,4 volte di più di uno classico.

A trainare le vendite su scala globale è l’Asia, nonostante il calo registrato nell’ultimo semestre da settore Pc desktop, con un -4% dovuto soprattutto a una flessione delle vendite in Cina e nell’area Emea. Un calo compensato dai dati positivi che arrivano dai Portatili Gaming, con un +12% e un fatturato di 3,5 miliardi di dollari, trainato da Tailandia, Giappone e Malesia che hanno registrato tassi da +25%. Trend negativo per alcuni mercati europei, dove ad esempio Germania e Francia hanno registrato un calo del 9% e del 4%.

“I videogiocatori – spiega Gfk in una nota – sono attenti alle specifiche tecniche dei propri PC: un hardware con componenti performanti, che riescano a garantire prestazioni elevate, è fondamentale per poter godere di un’esperienza di gioco di alto livello”.

Se da una parte infine i videogiocatori sono portati a preferire notebook dotati di memoria a stato solido, dall’altra nei primi sei mesi del 2019, i monitor per il Gaming hanno registrato una crescita significativa (+42%) con un fatturato di 1,2 miliardi di dollari a livello mondiale. In particolare, la ricerca di esperienze di gioco immersive e coinvolgenti sta trainando la crescita dei monitor curvi, che sono cresciuti del +61%

@RIPRODUZIONE RISERVATA