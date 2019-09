Il supercomputer Hpe “sbarca” sulla Luna

Il supercomputer “sbarca” sulla Luna. Hpe ha progettato un nuovo supercomputer per la Nasa con l’obiettivo di supportare il potenziamento delle prossime missioni, in particolare quelle previste nella regione lunare del Polo Sud, entro il 2024. Il nuovo supercomputer, chiamato Aitken, eseguirà simulazioni complesse per la modellazione e simulazione dell’ingresso, la discesa e l’atterraggio sulla Luna.

Aitken è il risultato di una collaborazione quadriennale attualmente in fase di sviluppo tra Hpe e il Centro Ricerche Ames della Nasa ed eseguirà simulazioni a 3,69 petaFlops in termini di prestazioni teoriche di picco, per consentire atterraggi accurati e sicuri sulla Luna. Il supercomputer si basa sul sistema Hpe Sgi 8600, comprendente speciali capacità di raffreddamento a liquido per un’efficienza energetica ottimale.

Risiederà nella nuova struttura modulare di supercalcolo della Nasa Ames, caratterizzata da un approccio Modular Data Center (Mdc) sviluppato congiuntamente con Hpe. Infine Aitken è altamente efficiente dal punto di vista energetico e sostituirà la necessità di una torre di raffreddamento e l’utilizzo di milioni di litri d’acqua.

