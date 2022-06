Iliad, torna sul mercato l’offerta “Dati 300”

Iliad torna nel mercato delle offerte solo dati con iliad Dati 300. L’offerta permette di navigare fino a 300 GB al mese in Italia in 4G/4G+, senza limiti di velocità, senza vincoli e costi nascosti a 13,99 euro al mese. inoltre, anche chi è già utente iliad potrà effettuare l’upgrade e attivare la Dati 300.

Iiliad Dati 300 si conferma la soluzione ideale per chi vuole navigare, via tablet o tramite modem 4G, potendo contare su trasparenza e qualità ad un prezzo equo. Come per ciascuno degli oltre 8,8 milioni di clienti di iliad, anche quest’offerta resterà fissa per sempre, senza mai subire rimodulazioni.

È possibile sottoscrivere l’offerta Dati 300 da oggi fino al 12 luglio 2022, online sul sito www.iliad.it o anche tramite Simbox presso i 26 iliad Store e gli oltre 1.200 iliad Corner (nei centri commerciali e presso le catene di Gdo).

@RIPRODUZIONE RISERVATA