Immuni al beta test. Il governo: “Sarà a prova di privacy”. Ma in Olanda è già data breach

Salta l’obbligo di installare la app Immuni sul proprio smartphone. Il passo indietro del governo dopo le polemiche sollevate da più parti sulla possibilità di limitare i movimenti, con divieto di uscire dalla propria regione, di chi non avesse installato l’app. Immuni sarà dunque volontaria e partirà in poche settimane.

Il prototipo è pronto, la versione beta verrà sperimentata su alcune migliaia di persone per verificare se ci siano dei potenziali bug, ovvero errori nel funzionamento. La Regione Veneto si è detta pronta ad usarla.



Ma non senza un passaggio in Parlamento e il raccordo, fondamentale, con i territori. La road map l’hanno delineata in video conferenza con i governatori, i ministri degli Affari Regionali e dell’Innovazione, Francesco Boccia e Paola Pisano. I due esponenti del governo hanno chiesto un ulteriore sforzo per fare in modo che la app possa essere utilizzata da almeno il 60 per cento della popolazione ovvero la soglia minima per garantirne l’efficacia nel contrasto alla diffusione del Covid-19. “Si apre un tema dalla massima delicatezza che intreccia innovazione spinta e privacy” e “proprio per questo, richiede un raccordo massimo tra Stato e Regioni”, è stato il ragionamento di Boccia. Parole che arrivano al termine di una giornata segnata dai dubbi sull’effettiva efficacia di Immuni sollevati sia da maggioranza sia dalla opposizione.

E anche all’indomani dell’annuncio del Copasir di voler fare chiarezza sulla società che sviluppa la app – Bending Spoons – e sul funzionamento.

Nell’incontro tra governo e presidenti di Regione si è affrontato anche il tema privacy. “La privacy di ciascun cittadino italiano sarà rigorosamente rispettata”, ha assicurato Boccia, stando a quanto riferisce chi era presente all’incontro: “Non c’è nessuna intenzione di acquisire i dati di geolocalizzazione o di utilizzare il Gps per il tracciamento ma si utilizzerà la tecnologia Bluetooth. E si seguirà la rotta indicata in audizione alla Camera del garante della Privacy, Antonello Soro”.

Il ministro ha infine sottolineato che “il Parlamento è sovrano” e che “i dati che verranno raccolti non andranno in mano ai privati ma saranno gestiti dallo Stato e saranno trattati esclusivamente per tracciare i contatti degli utenti dell’applicazione in modo da consentire a chi corre il rischio di un potenziale contagio per essere stato in contatto con un utente positivo al Coronavirus di accertarsene restando anonimi”.

Il caso Olanda

Le app per il data tracing sono finte sotto i riflettori mondiali: sono molti infatti i Paesi alle prese con la scelta dello strumento in grado di tracciare i contagi. Proprio in questi giorni, una delle applicazioni proposte al governo olandese, Covid19 Alert!, ha subito un “data breach”, cioè una esposizione di dati. Mentre il Liechtenstein sperimenta anche un braccialetto elettronico.

Stando a quanto scrive il quotidiano DeStandard, circa 100-200 nomi, email, password criptate sono state rese pubbliche. “Un errore umano, in mezz’ora abbiamo risolto”, dice uno dei creatori dell’app Covid19 Alert!. I dati, non si comprende la causa, erano accessibile da una diversa app degli sviluppatori, un problema causato, secondo gli stessi, dalla fretta e “da un errore umano”. L’app consente di comprendere se con il telefono si è stati vicini a quello di un paziente con il coronavirus, esattamente come accade per altre applicazioni, compresa Immuni, quella scelta dal governo italiano. Gli sviluppatori hanno invitato le persone che hanno usato l’app ad eliminare i dati memorizzati ed è stato anche informato il Garante privacy olandese.

Oltre alle app, alcuni paesi sperimentano il tracciamento del Covid-19 con i braccialetti. Accade nel Liechtenstein dove è in corso uno studio su base volontaria che coinvolge oltre duemila persone tra i 33 e i 52 anni che useranno un braccialetto elettronico per monitorare la salute. Se funziona, l’esperimento verrà esteso. A metà marzo a Hong Kong è stato imposto il braccialetto elettronico ai viaggiatori provenienti da altri paesi.

