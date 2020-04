Immuni, test a Marranello in attesa delle Api Apple-Google

Via ai test della app Immuni. Stando quanto risulta a CorCom l’app sviluppata dalla milanese Bending Spoons e scelta dal governo come sistema di tracciamento nazionale, è in sperimentazione a Marranello presso l’hub della Ferrari. Il debutto vero e proprio – sempre quanto risulta al nostro giornale – è vincolato al rilascio delle Api di Apple e Google che facilitano la “comunicazione” tra gli smartphone con sistema iOs e Android.

Le Api delle due big tech abilitano il modello decentralizzato per la gestione dei dati per il quale ha optato la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano.

“Il sistema di contact tracing – ha spiegato la minisra – dovrà essere finalizzato tenendo in considerazione l’evoluzione dei sistemi di contact tracing internazionali, oggi ancora non completamente definiti (PEPP-PT, DP-3T, ROBERT), e in particolare l’evoluzione del modello annunciato da Apple e Google. Il codice sorgente del sistema di contact tracing sarà rilasciato con licenza Open Source MPL 2.0 e quindi come software libero e aperto“.

Nel modello decentralizzato nessuno conosce i contatti di tutti gli utenti, ma ciascun utente conosce i propri. Quando un utente risulta positivo, un suo identificativo anonimo viene reso pubblico – previo consenso dell’interessato – di modo che gli altri utenti possano verificare se sono entrati in contatto con il contagiato, senza però sapere di chi si tratta.

La necessità di accelerare sull’adozione è stata chiesta anche dalla task force governativa nel primo rapporto consegnato nei giorni scorsi alla Presidenza del Consiglio. Immuni è una delle leve per far ripartire l’Italia insieme allo screening sierologico, i tamponi, le cure a domicilio e la messa a disposizione di dispositivi di protezione.

Digital360 awards Presenta il tuo progetto digitale ad una platea di CIO delle più importanti aziende Digital Transformation Open Innovation

Nel rapporto si evidenzia anche la necessità di raggiungere “un’uniformità su scala nazionale nella gestione di informazioni e dati sul rischio medico sanitario e una tempestiva condivisione tra Regioni e Ministero della Salute”.

Milano Finanza scrive che in lizza per la gestione dei dati di Immuni ci sono Sogei, controllata al 100% del Mef, e Sia di cui Cdp detiene l’80%. Palazzo Chigi sarebbe più orientata sulla spa del Mef che già gestosce i dati dell’amministrazione fiscale.

Come funziona la app Immuni

L’app realizzata dalla milanese Bending Spoons attiva il data tracing grazie alla tecnologia Bluetooth e mette a disposizione anche un diario clinico in cui l’utente può inserire info sul suo stato di salute. I dati sono conservati sul dispositivo dell’utente, a cui viene assegnato un codice che viene poi scambiato con i dispositivi vicini tramite il BLE- Bluetooth Low Energy. Se un utente risulta positivo al Covid-19 potrà dare il consenso all’utilizzo dei suoi dati, in modo da rintracciare tutti i contatti avuti e ricostruire la cronologia dei suoi movimenti. Tramite un algoritmo, viene valutato il rischio contagio e stilato un elenco di utenti da avvertire tramite smartphone L’alert arriverà agli utenti dalle autorità sanitarie e chiederà di seguire un preciso protocollo. L’utente che ha scaricato l’applicazione e ricevuto la comunicazione di essere entrato in contatto con un positivo al Coronavirus, dovrà rispettare l’isolamento a casa. Se non lo farà, rischierà di essere denunciato penalmente per epidemia colposa, come già avviene per chi vìola la quarantena.

@RIPRODUZIONE RISERVATA