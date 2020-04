In-house printing, Dusi (Canon): “Digital skill fondamentali per i centri stampa”

“Le nuove competenze digitali fanno la differenza per un centro stampa e, unite ad una attenta programmazione, consentono una miglior comunicazione one2one con i clienti interni e generano nuovi servizi aggiuntivi oltre alla stampa. In buona sostanza aiutano a fare la differenza e innalzare la qualità del servizio offerto”. Lo dichiara in un’intervista a CorCom Marco Dusi, Product marketing manager business group di Canon Italia, illustrando quali sono i fattori che rendono conveniente a livello aziendale la scelta dell’in-house printing rispetto all’esternalizzazione del servizio.

Dusi, come sta cambiando il mercato dell’in-house printing e qual è il valore aggiunto che questa scelta può offrire ancora oggi alle aziende?

Insourcing o Outsorcing? Una modalità di lavoro per le aziende che ha sempre vissuto periodi altalenanti, dettata dalle correnti aziendali interne che a volte si susseguono più che da reali esigenze. In alcuni casi il servizio interno viene percepito come un costo, il più delle volte invece un risparmio. Rimane il fatto che “stampare internamente” può generare un risparmio, che il più delle volte, può arrivare fino al 30%. Questo risparmio cresce in funzione dei servizi offerti. Da una indagine che Canon ha commissionato, il 90% delle aziende intervistate, considera la stampa un fattore critico nei suoi processi aziendali: ma emerge chiaramente cheo l’efficienza del centro stampa stesso deve essere all’altezza della richiesta della domanda interna. Supportiamo i nostri clienti in fase di analisi dei processi, per consigliare al meglio e su dati certi, in merito alla scelta dei workflow e delle soluzioni di stampa, orientandoli sull’investimento più opportuno, verificando puntualmente i maggiori driver aziendali quali volumi di stampa e livelli di servizio attesi.

La digitalizzazione è un nemico o un alleato per i centri stampa aziendali?

Quali sono le nuove operazioni può gestire l’in-house printing grazie al digitale e come può ampliare il proprio raggio d’azione?

Quando noi interagiamo con un’azienda per proporre o aggiornare un’attività di stampa interna, suggeriamo di integrare il servizio di stampa con una serie di servizi aggiuntivi. Questo consente di proporsi internamente, attraverso una reale campagna di marketing e comunicazione interna, con l’obiettivo di rendere consapevoli i propri stakeholder dei servizi che il centro stampa aziendale può offrire. Supportiamo il Manager in questa azione e non solo, affiancandolo con i nostri specialisti che vantano una esperienza pluriennale nel settore. La grande attitudine che questa figura aziendale deve avere è quella di essere in grado di comprendere le esigenze dei propri clienti interni, individuandone bisogni ed esigenze primarie; a volte deve anticiparle. Un esempio su tutti? Notoriamente le vendite ed il marketing generano circa il 50% delle richieste di materiale stampato di un’azienda; fondamentale quindi, offrire in modo proattivo nuovi servizi dove la stampa deve essere centrale a supporto della comunicazione, ma soprattutto proporre altre e più innovative tipologie di media comunicativi. Quindi, non solo manuali, brochure, leaflet, ma anche nobilitazione, stampa di banner, poster, rollup.

Quali sono gli ulteriori obiettivi che si possono raggiungere con l’in-house printing?

I centri stampa evoluti possono porsi obiettivi importanti come quello di catturare i volumi di stampa e i servizi che vengono commissionati all’esterno, razionarli dal punto di vista dei costi e se possibile centralizzarli internamente, anche se fisicamente potrebbero non essere realizzati al proprio interno. Questo approccio può sembrare molto sfidante, ma gli strumenti disponibili oggi, sono molteplici; parliamo di portali web (internet/intranet) che consentono di sottomettere job di stampa partendo dalla composizione guidata di un documento grazie a template

pre-confezionati, oppure utilizzando prodotti statici dove è possibile chiedere solo la ristampa.

In questo caso, la gestione dei budget distribuiti sui centri di costo viene garantita ed è possibile fissare dei limiti di spesa per dipartimento, includendo l’approvazione del supervisor prima che la commessa venga eseguita. È possibile inoltre, attivare una serie di notifiche sullo stato del servizio richiesto, che seguono passo dopo passo ogni fase della lavorazione, scandendone i tempi, fino ad arrivare alla consegna. Dashboard con grafiche riassuntive e permettono poi un reporting puntale di ogni attività. Non stiamo parlando di impegni economici importanti, ma solo di razionalizzane alcuni investimenti, soprattutto dove il servizio di stampa è il fulcro di questa attività. Inoltre, possono essere applicate politiche sull’utilizzo di carta green certificata (FSC, PEFC) e sulla riduzione e la gestione degli sprechi.

Da non sottovalutare poi, la possibilità di attivare opportune policy per cui i volumi di stampa delle macchine ai piani possono essere intercettati e dirottati al centro stampa se superano un certo numero di pagine: questo comporterà un notevole risparmio perché le soluzioni del centro stampa hanno un costo pagina estremamente ridotto rispetto a quelle dei desk o dei print corner aziendali.

I centri stampa nel manifatturiero sono in grado di svolgere compiti “particolari” e importanti?

In alcune installazioni attive presso nostri importanti Clienti, abbiamo soluzioni di stampa on-line o near-line alla produzione, il più delle volte collegata al gestionale ordini, che sono in grado di stampare la manualistica a corredo dell’oggetto in produzione, nella lingua del paese di destinazione dell’ordine ricevuto. Questo azzera l’obsolescenza dei prodotti stampati, ottimizza gli spazi nei magazzini, garantendo al tempo stesso, consegne senza ritardi. Le nostre soluzioni tecnologiche si rendono necessarie proprio in questi segmenti di mercato dove capita spesso di non poter consegnare della merce perché il packaging o i manuali non sono disponibili nella lingua corretta, oppure i manuali non riportano le modifiche effettuate in produzione o perché le scorte di magazzino non sono aggiornate.

Torniamo alle competenza del personale dei centri stampa. Quanto sono importanti?

Sono fondamentali, come in qualsiasi ambiente di lavoro. Pensare di inserire personale poco preparato per risparmiare si trasformerà poi in un boomerang, capace di generare un incremento di costi in altre aree. Non possiamo dimenticare che, ogni azione manuale in un processo di stampa, corrisponde a un incremento dei costi di produzione, sia esso un processo di finitura, che di apertura di file per una verifica. L’automatizzazione di alcuni processi, quindi, unita alla maggior semplicità dei sistemi di stampa digitale, se poi equipaggiati con sistemi di finitura in linea permettono di semplificare certamente il processo.

I nostri sistemi oggi permettono di ricevere un file via web e dopo aver passato i vari step di approvazione, manuali o automatici, permettono di mandare in stampa un job, identificando in automatico media e tipologia di finitura.

In definitiva la competenza degli operatori, è da ritenere fondamentale per offrire un servizio professionale e per rendere fluidi e competitivi tutti i processi di stampa. Per questo motivo noi formiamo gli operatori presso la sede dei nostri clienti, oppure presso il Canon Experience Center, in modo che siano già preparati quando i loro sistemi saranno operativi in sede.

Che connessione si può individuare tra i centri stampa e la formazione aziendale?

Come già anticipato il centro stampa di un’azienda oggi può diventare un hub di servizi, dove la formazione può essere uno degli elementi della sua offerta. Il centro stampa è in grado di fornire materiale didattico, materiale formativo anche non cartaceo, stampa di attestati di partecipazione, il tutto tracciato e autorizzato, con sistemi di workflow standard o tailored made.

Quali sono in vantaggi che potranno derivare dalla connessione dei centri stampa aziendali con gli ambienti di produzione? C’è una connessione possibile con l’industria 4.0?

Dato che uno dei requisiti fondamentali per la conformità ad Industria 4.0 è il collegamento in rete, confermo che la “connessione” è molto forte. L’opportunità che Industria 4.0 ha offerto fino allo scorso anno e che da quest’anno è diventata Transizione 4.0, permette alle aziende di produzione, di mettere in atto un piano strutturato pluriennale, a cui tutti possono accedere. Transizione 4.0 può offrire crediti d’imposta fino al 40% in cinque anni sull’acquisto di beni strumentali e il 15% in tre anni, sui software di automazione dei processi di stampa. Corre l’obbligo ricordare che tutti i nostri sistemi di stampa colore imagePRESS e mono varioPRINT, unitamente alle nostre soluzioni Prisma, sono conformi ai requisiti dettati da Transazione 4.0.

Inoltre, per le aziende del sud Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia), si aggiungono ulteriori opportunità e sgravi fiscali. In questo periodo particolare dove ci auguriamo la ripresa possa avvenire al più preso, Transazione 4.0, può essere una buona opportunità per le aziende che hanno fatto della stampa il loro core business.

Quanto impatterà l’emergenza coronavirus sul vostro settore?

Unitamente a questa opportunità messa a disposizione dal Governo con il recente decreto Cura Italia, anche Canon Italia si è strutturate per fare la sua parte da protagonista. Sono allo studio una serie di azioni volte a supportare e agevolare i pagamenti alle aziende che decidono d’investire oggi per essere pronti alla ripresa e piani formativi oltre a supporti di marketing per indirizzarrli nella crescita professionale e nello sviluppo del business.

@RIPRODUZIONE RISERVATA