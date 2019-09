Copertura wi-fi in ogni angolo della casa senza “indebolimento” del segnale quando ci si allontana dal router. Amazon porta anche in Italia di dispositivi wi-fi mesh eero. Installabili in pochi minuti e costantemente aggiornati grazie all’upgrade automatico del software – a garanzia delle prestazioni e della sicurezza della rete – i nuovi eero (nelle versioni base e pro) saranno disponibili a partire dal mese di novembre.

“La nostra missione, in eero, è di assicurare che la tecnologia domestica semplicemente funzioni. Condividiamo questo impegno con Amazon e siamo entusiasti di essere ufficialmente parte della famiglia Amazon”, sottolinea Nick Weaver, co-fondatore e ceo di eero. “Grazie ai nuovi dispositivi eero e alla recente espansione in Europa, stiamo portando avanti questa missione, così che sempre più clienti possano provare la magia di un wi-fi semplice e affidabile a casa loro”. “Siamo entusiasti di poter lavorare con il team eero per offrire i loro sistemi wi-fi a molti clienti in più paesi”, aggiunge Eric Saarnio, direttore di Amazon Devices Europa. “I clienti negli Usa apprezzano da anni i prodotti e i servizi eero e il nostro obiettivo è ora di espandere l’offerta in Europa e oltre”.

Come funziona il wi-fi di Amazon

Il software TrueMesh di eero offre la possibilità di aggiungere tutti i dispositivi necessari per garantire una copertura senza interruzioni di segnale, in ogni casa. TrueMesh mantiene le connessioni tra i dispositivi, ottimizza il routing dei dati e indirizza in modo intelligente il traffico per evitare congestioni, buffering e interruzioni di segnale. In questo modo, viene garantita una migliore esperienza wi-fi tutta la casa. Inoltre, in media una volta al mese, il software eero installa automaticamente gli aggiornamenti con nuove funzionalità, garantendo così un continuo miglioramento del sistema.

Wi-fi personalizzabile in base alla casa

Amazon dà la possibilità di personalizzare la propria soluzione wi-fi in modo che sia compatibile con le dimensioni, la forma e i materiali della casa, oltre che con i dispositivi utilizzati. Il design compatto dei dispositivi, si abbina a ogni tipo di arredamento, in modo da poterli posizionare in qualsiasi stanza. Due le versioni disponibili: la base offre una connessione Wi-Fi semplice e affidabile per la visione di contenuti in streaming, il gaming e il lavoro da casa, la Pro più potente, con frequenze radio tri-band, e una connessione migliore in ogni stanza della casa, anche in giardino.

Wi-fi in sicurezza grazie agli aggiornamenti in real time

eero verifica costantemente la presenza di minacce alla sicurezza e invia automaticamente aggiornamenti per proteggere la rete, i dispositivi e la casa. E in caso di vulnerabilità, eero aggiorna rapidamente e automaticamente tutti i sistemi online.

Prezzi dei dispositivi wi-fi eero

I dispositivi eero saranno disponibili in Italia da inizio novembre.

eero – €109 per una ogni unità o €279 per la confezione da tre unità

eero Pro – €199 per una singola unità o €499 per la confezione da tre unità

@RIPRODUZIONE RISERVATA