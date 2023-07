Inclusione digitale, Lepida partner del Network Urbact

Il Network Urbact IV Digi-Inclusion ha tenuto il suo primo incontro ufficiale di avvio online il 29 e 30 giugno e si concluderà a dicembre 2025. Affronta l’esclusione sociale e promuove l’inclusione digitale non solo garantendo l’accesso alla tecnologia, ma anche consentendo alle persone di sviluppare le competenze necessarie e di acquisire un’autonomia sufficiente per sfruttare appieno le opportunità offerte dal mondo digitale.

Il Network è stato approvato dal Comitato di monitoraggio Urbact IV ed è diventato uno dei 30 Action Planning Network in Europa che coinvolgono 252 partner provenienti da 28 Paesi europei. La missione di Urbact è permettere alle città di lavorare insieme e sviluppare soluzioni integrate per sfide urbane comuni imparando dalle esperienze reciproche. Digi-Inclusion, guidato dalla città di Mollet del Vallès (Spagna), include oltre a Lepida – che coinvolgerà stakeholder nella Città Metropolitana e in particolare in alcuni territori dell’Appennino – anche le città di Alexandroupolis (Grecia), Danzica (Polonia), Iasi (Romania), Jelgava (Lettonia), Torres Vedras (Portogallo), la regione di Zenica-Doboj Canton (Bosnia-Erzegovina), l’Agenzia di sviluppo di Côte d’Opale (Boulogne sur mer, Francia). I partner condivideranno esperienze, svilupperanno competenze e creeranno piani d’azione integrati per affrontare le sfide locali in materia di inclusione digitale.

Il prossimo passo per i partner di Digi-Inclusion sarà partecipare alla Summer University Urbact che si svolgerà a Malmö (Svezia) a fine agosto, per rafforzare le competenze a co- creare efficaci piani integrati di azione, e per Lepida organizzare una visita a Bologna con Mollet Les Valles, l’Esperto Urbact e Gruppo Locale Digi-Inclusion programmato il 14-15 settembre.

