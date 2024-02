Cinque nuove applicazioni per la localizzazione e posizionamento dei lavoratori impegnati sul campo e dei macchinari, per affrontare una gamma più ampia di scenari indoor/outdoor, e per la sicurezza sul lavoro, con soluzioni per utili nelle operazioni quotidiane e negli scenari di crisi più complessi. A introdurle, ampliando il proprio portafoglio “Mx Industrial Edge” è Nokia.

“Man mano che la trasformazione digitale prende piede in molti settori industriali, le organizzazioni necessitano di un insieme ricco e misto di applicazioni per risolvere le sfide aziendali come la localizzazione e il posizionamento e la sicurezza dei lavoratori – spiega Stephan Litjens, vice president of Enterprise campus edge solutions di Nokia – Le nuove aggiunte al Nokia Industrial Application Catalog garantiscono maggiore efficienza e produttività e migliorano ulteriormente la sicurezza dei lavoratori grazie alla preparazione, alla consapevolezza della situazione e alla rapidità di reazione durante gli incidenti – conclude – Offrendo servizi as-a-service e distribuiti su Mxie, eliminiamo gli ostacoli all’adozione e garantiamo la disponibilità delle migliori soluzioni del settore”.

Nello specifico, le nuove applicazioni per la localizzazione e il posizionamento sono Nordic Id, Here Hd Gnss service e svarmony – aryve, che aiutano a tracciare e posizionare tutti i tipi di beni in tempo reale e in tutti gli ambienti, fornendo anche una navigazione indoor. Alla sicurezza dei lavoratori puntano invece SmartView di Portalify.

Le cinque applicazioni sono disponibili as-a-service con gestione automatica del ciclo di vita, e beneficiano “della bassa latenza, della potenza di calcolo, dell’elevata resilienza e della sicurezza della piattaforma Nokia Mxie – spiega l’azienda in un comunicato – nonché dei servizi abilitati dalla connettività wireless privata, apportando nuove funzionalità alla nostra piattaforma One per la digitalizzazione industriale”.

Tracciamento e posizionamento

I servizi di localizzazione e il posizionamento in tempo reale e i relativi dati storici forniscono la visibilità degli asset, contribuendo a superare le sfide delle imprese manifatturiere, che spesso si trovano in difficoltà a causa di apparecchiature mancanti, utilizzo inefficiente degli asset e gestione carente delle scorte.

WEBINAR Protezione rapida dell'infrastruttura IT: i passaggi da realizzare in una situazione di minaccia Datacenter Infrastructure Management Cybersecurity

Here Hd Gnss

Il servizio fornisce una localizzazione altamente accurata all’aperto per macchinari e persone nei siti industriali, utilizzando una soluzione di posizionamento basata sui sistemi globali di navigazione satellitare Gnss.

Nordic Id (Brady Corporation)

Si tratta di una soluzione Rfid (Radio Frequency Identification) completa, che incorpora dispositivi e software per identificare e tracciare il flusso di beni fino all’identità digitale di un singolo articolo, e tracciando gli articoli nelle catene di fornitura ad alta velocità.

svarmony – aryve:

E’ un Vps (Visual Positioning System) per la navigazione su dispositivi mobili: aiuta i lavoratori in ambienti di lavoro complessi a orientarsi e a completare più rapidamente le attività grazie a indicazioni visive per informazioni aggiuntive.

Applicazioni per la sicurezza dei lavoratori

Obiettivo di queste soluzioni è la riduzione di rischi e incidenti, ma anche i tempi di inattività associati e l’impatto sui processi.

Portalify SmartView

L’applicazione fornisce ai team operativi la localizzazione interna ed esterna dei lavoratori che utilizzano smartphone e altre tecnologie di localizzazione e posizionamento, con particolare attenzione alle esigenze dei lavoratori isolati. In caso di emergenza, i lavoratori possono lanciare allarmi e la loro posizione può essere condivisa con i team operativi e i colleghi per accelerare la risposta.

Secapp

Si tratta di una piattaforma per le comunicazioni critiche, gli avvisi e la documentazione, progettata per migliorare la prontezza, la sicurezza e i tempi di risposta alle emergenze. La soluzione aiuta ad allertare individui e team, raccoglie dati critici, fornisce chat e video sicuri e migliora la sicurezza dei lavoratori solitari, il tutto con il dispositivo che avete in tasca.

@RIPRODUZIONE RISERVATA