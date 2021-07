Infinity sbarca su Timvision: accordo triennale. C'è anche la Champions - CorCom

Accordo raggiunto fra Mediaset e Tim: le due società comunicano di aver firmato un’intesa pluriennale per la distribuzione esclusiva dell’app Mediaset Infinity sulla piattaforma Timvision.

La partnership sarà attiva dal primo luglio per una durata di tre anni. Ai clienti Timvision saranno riservate offerte dedicate per sottoscrivere l’abbonamento al servizio Mediaset Infinity, che si caratterizza per la tipica struttura a piramide: una larga base di contenuti per la visione gratuita del meglio dei programmi Mediaset e un vertice con una selezione di altissima qualità di cinema e serie tv on-demand oltre a 104 match di Uefa Champions league a stagione, a cui si aggiungono le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5.

L’accordo rappresenta un importante passo avanti nel processo d’innovazione del mercato televisivo italiano e in particolare dei contenuti online. Attraverso questo accordo inoltre si vuole dare un ulteriore impulso all’adozione della banda ultralarga e accelerare il processo di digitalizzazione del Paese.

Piattaforma streaming più ricca di contenti

Con la partnership con Mediaset Infinity e a seguito dei numerosi accordi siglati negli ultimi anni (Netflix, Disney+, Discovery+ e Prime Video), Timvision si conferma la piattaforma più completa di contenuti in streaming. Fra le partnership sottoscritte, la più recente è quella con Dazn, che permetterà a Timvision di distribuirne il servizio che include tutte le partite dei campionati di serie A Tim fino alla stagione 2023-2024.

WEBINAR AI: il nuovo Regolamento EU. Impatto, sfide e opportunità in arrivo per le aziende Digital Transformation Intelligenza Artificiale

@RIPRODUZIONE RISERVATA