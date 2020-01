Infotainment e digitale: Dxc e LG Electronics progettano l’auto del futuro

Abitacoli totalmente digitalizzati, sistemi di ride-hailing e di infotainment per i veicoli, dispositivi per l’intrattenimento dei passeggeri dei sedili posteriori. Lg Electronics e Luxoft, società di Dxc Technology, lanciano una joint venture che svilupperà soluzioni innovative per le vetture del futuro basate sulla piattaforma webOS Auto. Un connubio che vedrà operare insieme uno dei leader tecnologici mondiali nello sviluppo di innovazioni nel settore dell’intrattenimento domestico e una delle società più innovative di ingegneria del software per autoveicoli.

“Questa nuova iniziativa potenzia le capacità di Luxoft nel campo del design, dello sviluppo e del dislocamento di soluzioni su larga scala per l’abitacolo digitale e la mobilità connessa basate su piattaforme open – spiega ha commentato Dmitry Loschinin, executive vice president di Dxc Technology, e presidente e ceo di Luxoft – L’unione dei punti di forza di LG e Luxoft creerà una preziosa sinergia per lanciare webOS, la piattaforma per le esperienze digitali e consumer-grade delle case automobilistiche e per i loro partner chiave”.

Luxoft gestirà l’inserimento della piattaforma webOS nei sistemi production-ready dell’automotive contribuendo allo sviluppo del suo network globale e della sua organizzazione ingegneristica su larga scala. “La joint venture si fonda sulla lunga relazione di successo tra le due compagnie e crea un grande effetto di sinergia a beneficio dell’esperienza dei futuri clienti – sottolinea I.P. Park, presidente e Cto di LG Electronics – Le capacità combinate e di esecuzione di Luxoft insieme allo sviluppo del suo network globale accelereranno il posizionamento di webOS Auto nei sistemi production-ready”.

Le case automobilistiche e i loro partner, gli operatori di flotta e i fornitori di servizi di mobilità condivisa, inseriranno webOS Auto nei sistemi di produzione su larga scala, compresi, i sistemi Digital Cockpit, il Rear Seat Entertainment (Rse) per fabbisogni tradizionali, il Rear Seat Entertainment (Rse) con modalità ride-hailing e il display di cabina e il Center Stack Display per sistemi ride-hailing.

Le attività della neonata joint venture partiranno nel primo trimestre del 2020. La transazione è soggetta all’approvazione regolamentare e ad altre condizioni di chiusura di prassi.

