Innovatec, Pietro Colucci amministratore delegato con tutte le deleghe esecutive

Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec riunitosi sotto la presidenza di Elio Cosimo Catania, ha cooptato e nominato all’unanimità̀ con effetto immediato Pietro Colucci a nuovo amministratore delegato del Gruppo conferendogli tutte le deleghe esecutive. “Il rientro di Colucci alla guida operativa di Innovatec rappresenta un passaggio fondamentale nel progetto di sviluppo della società – evidenzia il presidente Catania-. Le indiscusse doti di imprenditore e manager, riconosciute ed apprezzate negli oltre quarant’anni di attività̀, fanno di Colucci una delle personalità̀ di riferimento nel settore dell’ambiente e dell’energia nel nostro paese”.

Le altre nomine

Matteo Marini passa dunque il testimone a Pietro Colucci ma rimane consigliere e, stando a quanto fa sapere l’azienda in una nota, si focalizzerà maggiormente sullo sviluppo della business unit Efficienza Energetica & Rinnovabili insieme con Roberto Maggio che ha rassegnato le dimissioni da amministratore e diventa direttore generale del Gruppo. Raffaele Vanni rientra nel ruolo di Group chief financial officer (già ricoperto dal 2013 al 2019) al posto di Andrea Cederle, che si è dimesso per motivi personali. Vanni continuerà̀ a mantenere la responsabilità delle investor Relations del Gruppo.

“La squadra di management quindi si rafforza, grazie anche alla continuità̀ che Marini, precedente Ad di Gruppo, assicurerà̀ sul settore dell’Efficienza Energetica e al contributo di Maggio, direttore generale del Gruppo e del nuovo Cfo Vanni, di lunga esperienza nel settore e nel gruppo – commenta ancora Catania -. Sono convinto che queste scelte rappresentano un’ulteriore garanzia di soddisfazione per i clienti, gli investitori e le comunità̀ in cui operiamo”.

Colucci fra i massimi esperti di green economy in Italia

Pietro Colucci, figura di riferimento nel settore della Green economy in Italia, è azionista di riferimento del Gruppo Innovatec, tramite la holding familiare Sostenya Group S.r.l. di cui detiene il 51% del capitale sociale. Ad oggi Colucci possiede indirettamente – tramite Sostenya Group S.r.l. – n. 43.741.920 azioni Innovatec (45,35% del capitale sociale della società).

Colucci, in qualità̀ di amministratore delegato, si qualifica come amministratore esecutivo (non indipendente) e ceo, a seguito del rilascio di tutte le responsabilità organizzative e le deleghe già attribuite a Matteo Marini in data 30 gennaio 2023. Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, ha inoltre accertato che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità e che il profilo del nuovo ceo soddisfa i requisiti di onorabilità̀ stabiliti dalla normativa vigente.

