Innovatec battezza l'Advisory board: Elio Catania presidente - CorCom

Il consiglio d'amministrazione di Innovatec ha deliberato la costituzione dell'Advisory Board presieduto da Elio Catania, già presidente di Confindustria Digitale. L'Advisory Board ha un ruolo propositivo e di indirizzo strategico. Gli ambiti di riferimento dell'organismo riguardano le iniziative e le strategie volte a vagliare future opportunità strategiche per Innovatec nel settore della sostenibilità, innovazione, e della transizione energetica ed ecologica.

Oltre a Elio Catania, l’Advisor Board è composto da Pietro Colucci in qualità di vicepresidente ed esperto di ambiente ed economia circolare, Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club e della rivista Quale Energia, come esperto di Transizione energetica, Francesco Inguscio fondatore di startup, come esperto di innovazione tecnologica e digitale e Umberto Tamburrino, esperto di energie rinnovabili, ceo di fondi infrastrutturali in Italia ed all’estero esperto in processi di internazionalizzazione.

“L’istituzione dell’Advisory Board è un’innovazione importante per Innovatec – afferma Roberto Maggio, presidente e amministratore delegato di Innovatec – Siamo una delle prime realtà italiane ad adottare questo tipo di Comitato, molto presente invece in contesti internazionali. All’Advisory Board il compito di fare da collante tra il Consigliodi Amministrazione e il top management, instaurando un dialogo complementare che crei spazi di crescita e porti flessibilità, competenze e visione all’azienda. Fondamentali in questo scambio di valore saranno le riflessioni sulla sostenibilità, l’innovazione, la transizione energetica ed ecologica che i professionisti di grande standing che compongonol’Advisory Board potranno offrire al managementdi Innovatecal fine vagliare le future opportunità strategiche di sviluppo”.

