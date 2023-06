Innovazione della compliance, ecco le aziende sul “podio”

Valorizzare progetti e team del mondo Grg (Governance, Risk, Compliance) che si sono distinti per innovazione, qualità, intuizione, professionalità e spirito di squadra: questa la mission della prima edizione di “Innova in Compliance”, iniziativa di Compliancedesign.it e Carnà & Partners.

Il premio Cyber Risk Compliance

Il premio Cyber Risk è stato assegnato a Zte per un’architettura organizzativa basata su tre linee di difesa per promuovere la governance della sicurezza informatica. Con il Cybersecurity Lab di Roma si sono sviluppati progetti di Security (by design) in tutte le fasi di sviluppo del prodotto. A ritirare il premio Luca Bongiorni, Cyber Security Lab Director Zte Italia e Alessio Santoriello, Legal Affairs & Compliance Director.

Il premio Innovative Compliance

Siram Veolia si è aggiudicata il premio Innovative Compliance: ispirandosi alla navigazione aerea è nato Radar (Risk-based Activity for Dynamic Assured Route) un business partner tool, che consente di effettuare una valutazione integrata dei controlli, misurando il Risk Appetite Integrated Evaluation calcolato considerando tre indicatori sintetici. Anche TeamSystem sul podio: il progetto ha avuto ad oggetto la revisione in chiave legal design della privacy policy del Gruppo, realizzando una differenza significativa a livello statistico in termini di maggior comprensione da parte degli utenti e un maggior riconoscimento del brand in termini di trasparenza.

Il premio Digital Compliance

Il premio Digital Compliance è andato a General Finance per l’implementazione di una soluzione che integra intelligenza artificiale e documenti machine readable per ottenere una versione digitale e interattiva dei regolamenti. La correlazione permette di identificare rapidamente l’impatto delle nuove normative sui processi aziendali, prevenendo potenziali incongruenze e mitigando i rischi emergenti.

