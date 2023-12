Innovazione, l’Ice porta in vetrina a Las Vegas 50 startup italiane

Sono 50 le startup che comporranno la delegazione tricolore all’edizione 2024 del Ces 2024 di Las Vegas, in programma dal 9 al 12 gennaio. La missione sarà guidata dall’Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, allo scopo di supportare l’ecosistema innovativo nazionale nel suo percorso di affermazione sui mercati esteri.

Tra gli stand delle startup italiane troveranno spazio diverse soluzioni per rendere smart e a prova di futuro le case e le città, grazie all’automazione, alla sensoristica avanzata, a nuovi modi di concepire la mobilità, dalla logistica aerea al trasporto pubblico su strada modulare.

Le soluzioni in fiera

Si parla più nello specifico di un’intelligenza artificiale in grado di diagnosticare il cancro attraverso un calcolo delle probabilità, di un rivestimento per superfici che purifica l’aria e riduce lo smog, ma anche di tante soluzioni in realtà aumentata e virtuale per l’apprendimento e lo studio del patrimonio culturale. E ancora, di Web3 e la blockchain che supportano l’agrifood tracciando le filiere, la gestione di documenti notarili, il marketing. Ultime, ma non per importanza, le innovazioni in tema di digital health, e i supporti per l’accessibilità motoria e digitale: dalla biopsia virtuale dell’architettura ossea alle carrozzine self-driving per gli aeroporti.

Oltre agli stand delle startup, il padiglione include un’arena che nel corso dei quattro giorni di expo sarà animata da panel tematici in cui interverranno alcuni dei principali stakeholder del mondo dell’innovazione italiana e numerosi partner commerciali statunitensi ed europei.

Le startup italiane in missione a Las Vegas

Le startup italiane che parteciperanno alla fiera provengono da 13 regioni, e sono: 3DNextech, IA4IV, IAndo, IAtem, Alba Robot, Alert-Genius, ARIA Sensing, ArtCentrica, Athics, BlockchIAn Italia, BrIAnWaves, Certy, Coderblock, Contents, Develop-Players, Domethics, Ez Lab, Fifth Ingenium, Flywallet, Ganiga, Genuino, Hexagro, innovitaly, innova, It’s Prodigy, Kintana, Levante, Light On Your Side, M2Test, MyCulture, NExT, Partitalia, Powandgo, Protom Robotics, ReiAr, Sam, Searcode, Skyproxima, SnapAll, Sport Business Lab Consultancy, Sunspeker, Tecnojest, The Meter, The Nemesis, The Thinking Clouds, Tmp Group, Travel Verse, Truesense, Visual Note, Vitrum Design.

La Lombardia mantiene una solida maggioranza relativa, ma il Sud è ben rappresentato, con startup da Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il padiglione Italia coprirà un’area di 600 metri quadri nel cuore dell’Eureka Park, dove sono presenti tutte le startup che espongono al Ces.

A livello istituzionale, la missione è supportata dalla Regione Sardegna. Partner storico dell’iniziativa italiana a Las Vegas è l’ente nazionale di ricerca Area Science Park, che anche quest’anno ha organizzato l’academy dedicata alle startup: un percorso di formazione per insegnare loro come trarre il massimo, in termini di opportunità di business e visibilità, dall’esperienza al Ces.

I numeri attesi per l’edizione 2024

Per l’edizione di quest’anno sono attesi più di 3500 espositori, numero cresciuto di oltre un terzo rispetto al 2023; di questi un migliaio sono le startup che animeranno l’Eureka Park, area espositiva storicamente allestita all’interno dell’hotel Venetian che ospita i “piccoli” innovatori, dove anche le startup italiane avranno la possibilità di raccontarsi ai visitatori in sessioni dedicate. Las Vegas sono attesi inoltre molti più visitatori rispetto allo scorso anno, oltre 130 mila secondo le stime degli organizzatori.

