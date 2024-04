Innovazione nella PA, Accenture annuncia l’acquisizione di Intellera Consulting

Takeover di Accenture su Intellera Consulting. L’azienda attiva nei servizi professionali che fa leva sulla combinazione tra tecnologia e ingegno umano per aiutare le organizzazioni a costruire il loro core business digitale e migliorare i servizi alle persone, annuncia la firma di un accordo per l’acquisizione dell’opeatore operatori nel mercato nazionale della consulenza dedicata all’innovazione della Pubblica Amministrazione.

“Sono orgoglioso di annunciare la decisione di investire in un’eccellenza nazionale come Intellera Consulting che possiede un riconosciuto know-how tecnologico, consulenziale e strategico nel comparto della Pubblica Amministrazione – commenta Mauro Macchi, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia – Questa acquisizione, la terza che annunciamo nell’anno fiscale in corso, risponde alla volontà di Accenture di guidare il cambiamento in atto plasmando, insieme all’ecosistema, il futuro di settori chiave per la crescita del nostro Paese. Integrando i talenti e le competenze di Intellera Consulting nel network Accenture, intendiamo contribuire ad accelerare la trasformazione della PA e alla definizione di una governance sempre più moderna, responsabile e orientata al cittadino”.

L’operazione, a soli tre mesi di distanza dall’annuncio, sempre in ambito PA, dell’acquisizione di Customer Management IT e SirfinPA, rappresenta un nuovo passo avanti nella strategia di crescita di Accenture in Italia.

L’operazione è soggetta alle approvazioni previste dalla legge e dovrebbe concludersi nei prossimi mesi.

Intellera Consulting, un po’ di storia

Fondata nel 2021 e sostenuta dal fondo Gyrus Capital e dal management dell’azienda, Intellera Consulting rappresenta uno dei principali operatori nel mercato nazionale della consulenza dedicata all’innovazione della Pubblica Amministrazione che supporta attraverso competenze verticali in ambito Dati e AI, processi di trasformazione digitale, strategica e organizzativa, agevolando l’utilizzo di fondi Ue, come il Pnrr. Con un team multidisciplinare di oltre 1.400 talenti che operano nelle sedi di Roma e Milano, Intellera Consulting affianca anche le organizzazioni sanitarie del Paese verso l’adozione di sistemi più sostenibili, agili e inclusivi.

“Aiutare i nostri clienti a realizzare i loro obiettivi di trasformazione e offrire le migliori opportunità di realizzazione professionale e personale ai nostri colleghi sono i principi che ci hanno guidato sin dal primo giorno, entrare a far parte del network Accenture significa generare incredibili sinergie nella creazione del valore – sottolinea Andrea Gabardo, Amministratore Delegato di Intellera Consulting – Le nostre competenze, la nostra energia ed il nostro entusiasmo trovano una nuova casa ed allo stesso tempo si rafforza la capacità nel supportare il cruciale percorso di trasformazione intrapreso dalla Pubblica Amministrazione, dalla Sanità e dai servizi pubblici del nostro Paese”.

Nell’operazione, Intellera Consulting è stata assistita da Equita e Rothschild nel ruolo di advisor.

