Innovazione per le aziende del Sud: firmato il decreto da 300 milioni

300 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la competitività delle piccole e medie imprese della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto che assegna le risorse e a beneficiarne saranno le aziende che adotteranno tecnologie abilitanti fondamentali (Kets) e, in particolare, materiali avanzati e nanotecnologia, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, tecnologie delle scienze della vita, intelligenza artificiale, connessione e sicurezza digitale.

In campo Mediocredito Centrale

L’intervento è stato attivato nell’ambito del Fondo crescita sostenibile e sarà gestito da Mediocredito Centrale: a poter beneficiare delle risorse imprese, organismi e centri di ricerca.

Finanziamento agevolato e contributo diretto all’acquisto

Oltre al finanziamento agevolato è prevista la concessione di un contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 35% per le imprese di piccola dimensione, 30% per quelle di media dimensione e 25% per le grandi aziende.

Attesi i provvedimenti per le modalità di accesso

Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero con successivi provvedimenti.

