Innovazione, sfida tra startup per portare il digitale nel calcio

Una competition dedicata a startup e talenti per portare la trasformazione digitale nel mondo del calcio. E’ l’obiettivo di “innovation needs Lega serie A”, contest lanciato da Social Media Soccer con al supervisione tecnica di Almaviva in occasione del Social Football Summit 2019, evento dedicato al rapporto tra calcio, digital marketing e innovazione.

“L’innovazione è nel Dna di Social Media Soccer e questa competition ne è la testimonianza – spiega Gianfilippo Valentini, Founder e Ceo di Go Project e Social Media Soccer – Il fine è promuovere proattivamente cambiamenti positivi nella società. In questo contesto la Lega Serie A si sta ponendo come incubatore e fruitore delle nuove tecnologie e di nuovi modelli di business. Siamo convinti che non ci possa essere reale rinnovamento se questo non crea valore, in questo senso è significativa la partecipazione di Almaviva, protagonista della trasformazione digitale, che promuove l’iniziativa per start up e giovani all’interno del Social Football Summit”.

“Almaviva è presente laddove ci sia la propensione a innovare – commenta Antonio Amati, direttore generale Divisione IT Almaviva – Affianchiamo ogni realtà nella sfida da affrontare per essere competitiva nell’epoca del digitale assoluto, con competenze e tecnologia made in Italy. Avvicinare al futuro il mondo dello sport, con cui condividiamo i valori della leale competizione e della continua ricerca di nuovi traguardi, è un progetto di grande significato, ancor più perché abbinato ad un’opportunità di affermazione per idee originali e giovani talenti”.

Sono ammessi alla call “Innovation needs Lega Serie A” tutti i progetti di impresa innovativa formali ed informali presentati sia in forma singola, sia di gruppo, da soggetti residenti in Italia. La partecipazione a “Innovation needs Lega Serie A” è gratuita ed è compatibile con la partecipazione a qualsiasi altra business competition o evento di business game, italiano o estero.

L’iniziativa è basata su una doppia call: la Call for Growth, sui temi della Fans Experience, Analisi Performance e Media House (AI, IoT, BigData, 5G), della Lotta alla pirateria e Media House (AI, Blockchain), degli E-Store e della lotta alla contraffazione (Blockchain). La Call for Talents, rivolta a neolaureati, è invece incentrata sui temi dello Smart Ticketing, e della Mobilità sostenibile.

La call si concluderà il 12 novembre, mentre entro il 17 novembre la commissione di valutazione istituita da Social Media Soccer, Lega Serie A e Almaviva comunicherà i 3 finalisti per ciascuna call che avranno l’opportunità di presentare il proprio progetto innovativo sul palco del Social Football Summit. La startup vincitrice della Call for Growth si aggiudicherà il premio del valore di 5000€ mentre quella della Call for Talents avrà la possibilità di vedere realizzata la propria idea da Almaviva e avere un’opportunità di stage in azienda.

@RIPRODUZIONE RISERVATA