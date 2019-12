Instagram affila le armi contro l’hate speech

Instagram ora avvisa gli utenti se stanno per pubblicare post con contenuti d’odio o con notizie false. L’app di proprietà di Facebook ha annunciato l’arrivo di una nuova funzionalità che utilizza strumenti di rilevamento basati sull’Intelligenza artificiale: sono in grado di riconoscere frasi o parole che possono essere potenzialmente false o offensive per altri utenti.

Verrà quindi mostrata un notifica in cui si avviserà l’utente e verrà incoraggiato ad apportare delle modifiche. La nuova funzione di fatto non vieta la pubblicazione ma induce a riflettere gli utenti su quello che si sta pubblicando.

“Vogliamo che gli utenti si fidino di quello che vedono su Instagram – dice la società – la disinformazione basata su foto e video è sempre più una sfida nel nostro settore e qualcosa su cui i nostri team stanno lavorando”.

La funzione era stata già testata su alcuni utenti negli Stati Uniti, ora è stata rilasciata a livello globale. nel caso delle fake news, sarà anche possibile vedere la verifica dei fatti su un determinato post che si sta scrivendo e l’app chiederà se l’utente vuole davvero condividere il messaggio comunque.

