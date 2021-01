Instagram si dà al "business": nasce la dashboard per professionisti  - CorCom

Aiutare i creator a trasformare le proprie passioni in un lavoro e supportare le piccole imprese, offrendo strumenti di cui hanno bisogno per crescere: quelle che Instagram definisce da sempre le proprie priorità diventano oggi un nuovo strumento di lavoro. Nasce infatti la dashboard per professionisti, un nuovo tool per monitorare le prestazioni, accedere a strumenti professionali e scoprire contenuti formativi selezionati da Instagram.

Funzioni per monitorare e accrescere le performance

Le tre principali funzionalità della dashboard, accessibile dal menu Impostazioni, riguardano il miglioramento delle performance (vista su insight e tendenze in base alle performance dell’account), la crescita del business (accesso facile agli strumenti per gestire l’account in modo più efficiente, con funzionalità utili per far crescere l’attività e verificare lo stato di idoneità alla monetizzazione) e il reperimento di informazioni (contenuti formativi, consigli, guide e idee per ottenere il massimo da Instagram).

WEBINAR Un anno di lavoro da remoto: cosa cambia a livello tecnologico e organizzativo? Digital Transformation Risorse Umane/Organizzazione

“Sebbene su Instagram alcune di queste risorse siano già disponibili – affermano i responsabili del social network -, speriamo che averle riunite in un’unica destinazione renda più facile a tutti i professionisti scoprire e utilizzare gli strumenti a loro più utili. In futuro, continueremo ad arricchire la dashboard attraverso una suite di strumenti a sostegno di creator e aziende che vogliono crescere e avere successo su Instagram”.

La dashboard per professionisti è disponibile per tutti gli account Business e Creator su Instagram.

@RIPRODUZIONE RISERVATA