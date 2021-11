Insurtech, ecco le 10 startup finaliste della call4ideas di Bnp Paribas Cardif - CorCom

Parte il conto alla rovescia per l’evento finale di Open-F@b Call4Ideas 2021, l’ottava edizione del contest promosso dalla compagnia assicurativa Bnp Paribas Cardif in collaborazione con InsuranceUp.it del gruppo Digital 360 –, dedicata al tema “L’Assicurazione + Accessibile”, che vede protagonisti start-up, scale-up, giovani studenti e imprese innovative con sede in Italia. Il gran finale si terrà il 25 novembre in streaming e decreterà i tre vincitori, che potranno vedere concretizzato il loro progetto dando vita a nuove soluzioni assicurative semplici, accessibili e inclusive.

Conclusa la fase di selezione, 18 start-up, suddivise in 3 gruppi da 6, si sono sfidate nella digital battle con dei video pitch per presentare le loro idee e assicurarsi un posto nella finale. Alle 9 start-up più votate online e da un comitato di valutazione di Bnp Paribas Cardif in Italia se ne è aggiunta un’altra, scelta dai dipendenti di Bnp Paribas Cardif tramite sondaggio, per un totale di 10 finalisti: AgentePiu.it (rete di vendita assicurativa digitale e capillare); Contesto (supporto legale sui rischi assicurativi); Klondike (AI per l’efficientamento dei processi aziendali interni); Insurance4music (ricerca di coperture assicurative per strumenti musicali); Lawing (servizio di video meeting con firma elettronica dei file condivisi); Lifedata (Semplificazione delle interazioni umane con i device connessi); Meedox (centralizzazione della gestione delle informazioni sanitarie); Messagenius (servizio di messaggistica istantanea sicura e integrata); Cristail (strategie di investimento basate sull’AI); Tiassisto24 (piattaforma per la cura e la gestione dei veicoli).

Evento online con la partecipazione attiva del pubblico

La finale potrà essere seguita in diretta registrandosi al link www.call4ideas2021.it/user/registration con un evento coinvolgente e interattivo anche per il pubblico online che potrà contribuire, votando i 5 migliori pitch, dai quali la giuria selezionerà i tre migliori progetti. Le tre start-up vincitrici verranno affiancate dal team R&D di Bnp Paribas Cardif nello sviluppo e nella concretizzazione del loro progetto, tenendo in considerazione le esigenze del mercato e della compagnia. Tra le novità di quest’anno anche la possibilità per due membri di ogni team vincente di presentare il progetto e confrontarsi con altre start-up ospitate a BivwAk!, l’incubatore interno del Gruppo Bnp Paribas con sede a Parigi.

I progetti finalisti dell’edizione 2021 saranno, inoltre, introdotti a C. Entrepreneurs Fund, il fondo venture capital di Bnp Paribas Cardif con Cathay Innovation, che ha l’obiettivo di accelerare l’innovazione della compagnia attraverso investimenti in start-up early stage, e inclusi nella piattaforma interna impiegata nell’ecosistema di open innovation di Bnp Paribas per condividere, gestire e promuovere la cooperazione con le start-up. Quest’anno, inoltre, grazie alla partnership con PniCube – associazione con 50 associate tra università e incubatori accademici che riunisce gli incubatori e le business plan competition accademiche italiane, nata con l’obiettivo di stimolare la nascita e accompagnare al mercato nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza di provenienza universitaria – la call è stata estesa anche ai più giovani in maniera più capillare sul territorio.

