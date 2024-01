Insurtech, Targa Telematics acquisisce Drive IT da Earnix

Targa Telematics si rafforza nel campo delle attività a servizio del comparto assicurativo con l’acquisizione di Drive IT, il ramo d’azienda spin-off basato in Israele di Earnix specializzato nell’analisi comportamentale dei guidatori grazie al machine learning e all’intelligenza artificiale.

Nasce Targa Drive

Grazie a questa acquisizione il player globale che opera nel campo delle tecnologie dell’Internet of Things e dello sviluppo di soluzioni e piattaforme per la mobilità connessa dà vita a Targa Drive, soluzione dedicata alla trasformazione digitale del comparto assicurativo.

Targa Drive è una soluzione telematica basata interamente su smartphone, si legge in una nota, che combina un’app in grado di raccogliere un ampio set di dati relativi a specifiche situazioni di guida, come frenate, accelerazioni, distrazioni alla guida, velocità o cornering, e che consente di distinguere il viaggio in macchina da altri mezzi di trasporto, così come il guidatore dal passeggero.

“L’applicazione – spiega Targa Telematics – consente di generare anche score predittivi e personalizzati utili alle assicurazioni per definire il livello di rischio dei propri assicurati e va a completare la gamma di prodotti per il mondo assicurativo di Targa Telematics e Viasat, analizzando nuove fonti di dati comportamentali, fra cui la distrazione alla guida delle persone, una delle cause di incidenti più frequenti sulle strade”.

Focus sul livello di efficacia delle soluzioni

“Continuiamo a investire sull’integrazione di società innovative che ci permettano di alzare costantemente il livello di efficacia delle nostre soluzioni per disegnare la mobilità del futuro – sottolinea Nicola De Mattia, Ceo di Targa Telematics – Grazie alle sinergie derivanti dall’integrazione tra il know-how e le tecnologie di ultima generazione di Drive-it, Targa Telematics rafforzerà ulteriormente la propria leadership nel mercato assicurativo, offrendo ai propri clienti una gamma di servizi sempre più ampia e supportandoli nella personalizzazione e nel rendere profittevoli i loro prodotti”.

