Intelligenza artificiale as a service, una “manna” per le pmi

Anche l’intelligenza artificiale entra nel paradigma “as-a-service” con l’Ai come servizio, o AIaaS, un mercato che crescerà a un tasso annuale composito (Cagr) del 42,6% dal 2023 al 2028, salendo da un valore di 9,3 miliardi di dollari quest’anno a 55 miliardi nel 2028, secondo le previsioni di Markets&Markets.

Per le pmi si tratta di un’occasione per utilizzare soluzioni avanzate finora accessibili solo a imprese dotate di ampia capacità di spesa: l’Ai come servizio abbassa, infatti, le barriere di ingresso a una tecnologia divenuta chiave per la competitività.

Dal machine learning alla computer vision

Il mercato è guidato dalla necessità di soluzioni di intelligenza artificiale convenienti e scalabili che possano essere facilmente integrate nei flussi di lavoro esistenti, spiegano i ricercatori.

I fornitori di AIaaS offrono una gamma di servizi, tra cui il machine learning, l’elaborazione del linguaggio naturale (Nlp), la visione artificiale e l’analisi predittiva. Il mercato è anche alimentato dalla crescente domanda di soluzioni basate su cloud a cui è possibile accedere da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento.

AI as-a-service, traino dalla Sanità

Tra i diversi settori industriali in cui l’AIaaS viene implementato, la Sanità e le scienze della vita sono quelle in cui si concentrano i ricavi dei fornitori. Tante le applicazioni possibili: l’analisi dei dati dei pazienti e del rischio, l’imaging e la diagnostica medica, la medicina di precisione, la gestione e il monitoraggio dello stile di vita, la scoperta di farmaci, l’assistenza ospedaliera e la gestione delle ospedalizzazioni, l’assistenza virtuale, i dispositivi wearable e la ricerca.

Altrettanto numeri i benefici, dalla gestione del rischio all’offerta di percorsi di cura personalizzati a una migliore organizzazione delle degenze.

Le applicazioni a più alto tasso di crescita sono l’imaging medico e la diagnostica, e l’analisi dei dati dei pazienti e del rischio.

Fattori come la presenza di un grande volume di dati digitali, grazie alle cartelle cliniche elettroniche, e di sempre più numerosi dati di imaging, migliorano sia la diagnosi che la gestione del trattamento. In più, un gran numero di startup alimenta questo specifico segmento di mercato.

Pmi sempre più data-driven

Il mercato dell’Ai come servizio vede le pmi tra le massime beneficiarie. Le soluzioni AIaaS forniscono alle pmi l’accesso a capacità e risorse Ai avanzate senza richiedere significativi investimenti iniziali.

Queste soluzioni possono aiutare le pmi ad automatizzare attività ripetitive, come l’assistenza clienti e l’immissione dei dati, liberando risorse per altre attività aziendali. L’AIaaS permette alle pmi a ottenere informazioni dai dati, consentendo di prendere decisioni più informate e identificare nuove opportunità di crescita. In definitiva, l’Ai come servizio aiuta le pmi a competere con le organizzazioni più grandi.

Asia-Pacifico eldorado dei vendor

A livello geografico, il mercato dell’AIaaS crescerà ai ritmi più alti nell’Asia-Pacifico, che include Cina, India e Giappone.

I settori verticali che sostengono questa crescita dei ricavi sono media e pubblicità, vendita al dettaglio e e-commerce, assistenza sanitaria e scienze della vita, telecomunicazioni e It, che guidano la corsa in termini di adozione con implementazioni sul cloud. Anche il settore sanitario sta guadagnando slancio, grazie alla crescente consapevolezza dei vantaggi di una piattaforma cloud per le soluzioni di analisi dei dati.

La Cina guida la regione in termini di ricavi generati. I principali player del settore, come Ibm, Google e Microsoft, hanno una presenza significativa nell’Asia Pacifico; altri player si uniranno ed espanderanno la loro offerta per rispondere alla crescita del mercato.

Dominio Usa per i fornitori

Il forte sostegno del governo alla ricerca e allo sviluppo dell’Ai, un fiorente ecosistema di startup e un ampio e crescente bacino di professionisti qualificati dell’Ai sono i fattori chiave nel mercato dell’AIaaS.

I principali fornitori nel mercato globale dell’Ai come servizio sono quasi tutti americani: Ibm (Usa), Microsoft (Usa), Google (Usa), Aws (Usa), Fico (Usa), Sas Institute (Usa), Baidu (Cina), Sap (Germania), Salesforce (Usa), Oracle (Usa), Iris.Ai (Usa), Craft.ai (Francia), BigMl (Usa), H2O.ai (Usa).

