Planetel ha finalizzato l’acquisto del 100% del capitale sociale di Connetical. Il closing dell’operazione, che vale 2 milioni di euro, è previsto per la fine di aprile 2024. In questo modo, dopo l’acquisizione di Trivenet dello scorso anno, la capofila dell’omonimo gruppo bergamasco entra in possesso di un’altra azienda veneta, questa volta attiva nel settore delle telecomunicazioni integrata dati e voce.

L’identikit di Connetical

Connetical, con sedi a Fiesso d’Artico e Padova, è un’azienda specializzata in soluzioni personalizzate per aziende e privati, che fornisce servizi di connettività in fibra ottica, connessioni wireless, Vpn. Con un team di sette dipendenti, serve clienti business e privati in Veneto fornendo servizi di telefonia, connettività, cyber security, soluzioni di networking, servizi di data center, cloud e sistemistici nelle aree del Veneto. Al 31 dicembre 2023 la società ha registrato un fatturato di 1,87 milioni, con un Ebitda pari a 0,29 milioni. Il patrimonio netto ammonta a 0,34 milioni e la pfn è positiva e pari a 0,05 milioni.

Il piano di espansione di Planetel

“Avevamo annunciato l’intenzione di consolidare la nostra posizione competitiva nella regione Veneto e lo stiamo facendo, in linea con quanto dichiarato in sede di quotazione e in continuità con quanto già avvenuto lo scorso anno con l’acquisizione di Trivenet”, ha commentato in una nota il presidente e Ad di Planetel Bruno Pianetti, precisando che “per noi il Veneto è una regione strategica sia per la presenza di un importante tessuto imprenditoriale, sia per la contiguità con la Lombardia. Connetical è stata identificata come una società molto interessante per le competenze e le tecnologie sviluppate e per la capillarità della presenza sul territorio. Questa operazione conferma la nostra volontà nel voler crescere dimensionalmente fornendo soluzioni di comunicazione affidabili e innovative per soddisfare le esigenze in costante evoluzione dei nostri clienti”

L’operazione, come detto, fa seguito all’acquisizione di Trivenet, operatore di telecomunicazioni presente con forza nelle aree delle province di Padova, Treviso e Vicenza. Trivenet, in particolare, è titolare di una rete Fwa autonoma, attraverso la quale fornisce soluzioni esclusive di servizi internet e fonia. Essendo la società orientata pressoché esclusivamente su una clientela di tipo business, l’operazione ha dato modo a Planetel di ampliare e sviluppare la propria offerta di servizi di connettività nei confronti del target corporate di quei territori, fornendo altresì soluzioni innovative grazie ai propri servizi in fibra ottica, cloud e cybersecurity.

