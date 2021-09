Intelligenza artificiale, Aspen Institute detta la linea per il futuro - CorCom

Intelligenza artificiale e etica, un binomio che impatta nelle decisioni aziendali, poiché da un lato fornisce importanti strumenti ai manager, mentre dall’altro si pone il problema del rispetto sull’utilizzo di tali dati. Il documento prodotto dalla Ethics and Artificial Intelligence conference che si è tenuta all’Hilton Molino Stucky di Venezia per Aspen Institute analizza in cinque capitoli il legame tra tecnologia e rispetto nel suo utilizzo: “Intelligenza artificiale e sfide etiche per il business e l’economia”, “La regolamentazione dell’Intelligenza artificiale tra libertà e dignità”, “Limiti tecnici e morali dell’Intelligenza artificiale in ambito aziendale”, “Educazione e informazione per la cittadinanza digitale”, “Il paradigma del cambiamento dei business models abilitati dai cambiamenti digitali e le applicazioni dell’Intelligenza artificiale”.

Nel corso dei capitoli si propone il bilanciamento e il rispetto dell’utilizzo dei dati, cercando di fornire le linee guida per comprendere quali siano i “paletti” da rispettare o da porre. Perché se da un lato è possibile usufruire di migliaia di dati, c’è dall’altro il bilanciamento di un utilizzo consapevole. Nel corso dell’introduzione è stato infatti proposto proprio il tema dell’era post Covid, un’era dei big data, da interpretare e valorizzare al meglio, senza invadere la vita delle persone. Un problema macro a livello economico, perché nel caso di scelte sbagliate, o di mancati utilizzi, il rischio per i manager, è stato più volte ripetuto, è di portare le aziende “fuori dal mercato, perché non in grado di effettuare le giuste strategie”.

Il progetto Tim-Intesa Sanpaolo

In occasione della conferenza l’Ad di Tim, Luigi Gubitosi, ha annunciato la creazione di un osservatorio sull’AI, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. “Per affrontare il tema legato a etica e intelligenza artificiale – ha detto il manager – con Intesa Sanpaolo abbiamo creato un Osservatorio permanente a Roma”. L’osservatorio, che sarà guidato da Angelo Petroni segretario generale dell’Aspen, “sarà aperto al contributo di università e altre soggetti che vogliono collaborare per fare dell’Intelligenza Artificiale un fattore di progresso sociale ed economico per un nuovo modello di sviluppo digitale, ecologico e inclusivo”.