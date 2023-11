Intelligenza artificiale, blockchain e cybersecurity: Assintel a caccia di startup

Intelligenza artificiale, blockchain e cybersecurity: queste le tre categorie dell’edizione 2024 di Assintel Digital Awards 2024, il contest dell’Associazione Nazionale delle Imprese Ict di Confcommercio, che punta a premiare i migliori progetti tecnologici del panorama nazionale a firma delle startup.

“La scelta di queste categorie – spiega l’associazione – valorizza i trend di mercato, come emerso dal recente Assintel Report 2023. AI e Blockchain sono adottate o in progettazione da pochissime imprese, rispettivamente il 7% e il 2,3%, per via della loro natura ancora emergente, ma si prevedono crescite a due cifre nel futuro prossimo. La Cybersecurity finalmente sta vivendo una fase più matura di consolidamento: il 65% delle imprese ha adottato servizi e soluzioni per proteggersi”.

Come partecipare

Le startup interessate possono scaricare la modulistica disponibile dal sito Assintel da inviare via email a digitalawards@assintel.it. Oltre al form di candidatura e alla presentazione progetto, bisognerà inviare anche un video pitch di massimo 3 minuti con lo scopo di raccontare gli aspetti innovativi del progetto proposto. Per partecipare c’è tempo fino al 15 dicembre 2023.

La selezione e la premiazione



I progetti finalisti saranno annunciati a inizio marzo 2024 mentre i tre progetti vincitori, uno per ognuna delle tre categorie, verranno pubblicati a metà marzo e premiati in occasione dell’Assintel Report Speciale Startup 2024.

15 dicembre 2023 – Deadline per presentare i progetti

15 gennaio 2024 – Valutazione ammissibilità formale

16 febbraio 2024 – Valutazione dei progetti

4 marzo 2024 – Comunicazione dei finalisti per ogni categoria

15 marzo 2024 – Proclamazione dei vincitori per ogni categoria

Aprile 2024 – Assintel Report speciale Startup con Premiazione dei vincitori per ogni categoria

