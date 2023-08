Intelligenza artificiale e chip, via al Golden Power. E per la microelettronica 700 milioni

Monitorare il trasferimento all’estero di tecnologia particolarmente critica, anche quando questo trasferimento avvenga infragruppo: il Consiglio dei ministri estende l’applicazione del Golden Power e nel mirino finiscono le operazioni che riguardino l’intelligenza artificiale, i macchinari per la produzione di semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare.

700 milioni per la microelettronica

Il decreto anticipa inoltre alcune misure urgenti del più vasto Piano Nazionale per la Microelettronica, destinando al settore circa 700 milioni di euro. In particolare viene istituito un credito di imposta maggiorato per la ricerca e lo sviluppo nel settore dei semiconduttori. Viene cofinanziata la Chips Joint Undertaking, iniziativa pilota promossa tramite il Chips Act Eu che sosterrà tutte le misure di ricerca accademica e industriale nella microelettronica e le cui prime call avverranno in autunno.

WHITEPAPER Supply chain planning: una guida ai trend delle migliori soluzioni del 2023 secondo Gartner Applicazioni Supply Chain Management

Stop agli algoritmi rincara-tariffe per i voli aerei

Stop all’algoritmo usato da parte dei vettori per determinare il prezzo dei biglietti e il divieto alla profilazione dell’utente per chi vola da e per le isole o durante situazioni di emergenza. “Pensiamo di aver fermato quell’asta voli che si determina in alcune condizioni e comporta un arbitrio” per le compagnie aeree “che ora non sarà più consentita”, ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, in conferenza stampa, parlando delle misure contro il caro voli disposte nel Decreto Asset approvato dal Cdm.

@RIPRODUZIONE RISERVATA