AI e Hpc, a Budapest l’Innovation Center di Lenovo

Lenovo apre nello stabilmento di Budapest l’Innovation Center europeo, specializzato in Hpc e AI.

Soluzioni avanzate per i clienti

Con la gestione delle operazioni del nuovo Innovation Center dallo stabilimento di Budapest attraverso lo stock di prodotti on-site, i clienti Lenovo possono accedere alle più avanzate soluzioni infrastrutturali per il calcolo e il raffreddamento, oltre che alle tecnologie di ultima generazione, affidandosi ad un’unica supply chain. “Questo accesso garantisce che i carichi di lavoro vengano testati su rappresentazioni accurate delle soluzioni finali acquistate, consentendo ai clienti di sapere con certezza che la soluzione Lenovo installata supporterà correttamente il carico di lavoro previsto”, si legge in una nota.

“Lenovo traduce la propria leadership in un chiaro impegno verso i clienti durante l’intero percorso di acquisto – spiega Per Overgaard, Cto Infrastructure Solutions Group Emea di Lenovo – Il nostro Innovation Centre facilita un approccio collaborativo alla creazione di soluzioni infrastrutturali. Oggi i nostri clienti possono testare i propri carichi di lavoro in modo più accurato, sulla tecnologia più recente, e garantire che la soluzione loro proposta corrisponda esattamente alla configurazione richiesta”.

Gli Innovation Centre di Lenovo

Gli Innovation Centre di Lenovo consentono ai potenziali clienti di testare nuove soluzioni per data center in tempo reale prima di effettuare un acquisto. La nuova struttura offre ai clienti l’opportunità di testare soluzioni congiunte realizzate con partner quali Intel, Amd e Nvidia. L’accesso virtuale, e ora anche in presenza, ai Poc consente ai clienti di testare i carichi di lavoro in ambienti data center con la massima trasparenza e la possibilità di modificare le configurazioni per ottenere un più elevato valore aggiunto.

I clienti europei di Lenovo possono beneficiare del fatto che le infrastrutture di data center testate nell’Innovation Centre e poi spedite sempre da Budapest provengono da una catena di fornitura sicura e stabile e inoltre contribuiscono all’economia europea.

La sostenibilità

La sostenibilità è una priorità per i clienti nel loro percorso d’acquisto e l’impegno di Lenovo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di gas serra entro l’anno fiscale 2049/50 riguarda tutte le operazioni che avvengono all’interno degli stabilimenti di produzione.

La produzione in loco evita ai clienti di sostenere spese di spedizione a lunga distanza e riduce i tempi di attesa. Inoltre, tratte per la spedizione più brevi si traducono anche in una riduzione delle emissioni di CO2.

Lo stesso stabilimento di produzione europeo è stato costruito all’insegna della sostenibilità e, una volta attivato, è stato progressivamente migliorato l’isolamento termico dell’edificio, completata l’installazione di un sistema di sensori di illuminazione e ottimizzato l’utilizzo del calore di scarto del compressore d’aria. È in corso la seconda fase di installazione dei pannelli solari, che consentirà in futuro di gestire un maggior numero di operazioni con un impatto ridotto sull’ambiente.

I clienti che stanno effettuando test Poc nell’Innovation Centre hanno la possibilità di visualizzare in tempo reale i dati sul consumo energetico e idrico dell’intera struttura sull’ “Environmental, Social and Governance wall” (qui in basso nella foto).

“Oltre 200 clienti attuali e potenziali hanno visitato la nostra struttura di Budapest dal giorno dell’inaugurazione, oltre un anno fa – dice Szabolcs Zolyomi, Factory Site Leader di Lenovo – Oggi con l’apertura del nuovo Innovation Centre, non vediamo l’ora di accoglierne molti altri dalla fase di test al processo di produzione. Abbiamo creato una relazione molto forte a livello umano con i nostri clienti e sappiamo che hanno a cuore la provenienza delle proprie infrastrutture, sono interessati a come vengono prodotte e all’impatto che ogni test, acquisto e spedizione hanno sull’ambiente. Siamo impegnati a rafforzare ulteriormente la collaborazione, la trasparenza e l’intesa tra Lenovo e i propri clienti e ora possiamo condividere con loro i vantaggi del nostro costante impegno per la sostenibilità anche onsite”.

