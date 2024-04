Intelligenza artificiale, Illimity finanzia Neosperience per 10 milioni

Il mondo dell’intelligenza artificiale si conferma interesse centrale del mondo degli investimenti. Protagonista del nuovo caso è la pmi innovativa del ramo AI Neosperience, al cui sostegno Illimity Bank ha indirizzato tre distinte linee di credito a medio lungo termine per un importo complessivo di 10 milioni di euro. L’operazione si è concretizzata grazie alla Divisione Corporate Banking di Illimity, area di business della banca dedicata alle imprese.

Un sostegno al fabbisogno di capitale e agli investimenti in programma

Il finanziamento, in parte coperto da garanzie Mcc e Sace Futuro, sarà utilizzato sia per far fronte ai fabbisogni di capitale circolante sia per sostenere gli investimenti previsti dal piano strategico della società, comunicato lo scorso maggio. L’operazione consentirà a Neosperience di cogliere le opportunità derivanti dalla crescente domanda di servizi e soluzioni applicative che si basano sulle recenti evoluzioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale, anche attraverso partnership e acquisizioni, in Italia e all’estero.

“Una posizione unica davanti alle opportunità”

“Siamo entusiasti della fiducia che Illimity ripone in Neosperience attraverso questo significativo finanziamento – afferma Dario Melpignano, presidente di Neosperience -. In un momento di profondo cambiamento tecnologico, caratterizzato da un crescente interesse per l’Intelligenza Artificiale generativa e i Large Language Models, Neosperience si trova in una posizione unica per cogliere le enormi opportunità che si prospettano“.

“Grazie agli investimenti strategici che abbiamo fatto negli ultimi anni nello sviluppo di soluzioni applicative proprietarie, nel marketing e nella divulgazione, ci siamo affermati come pionieri nell’Intelligenza Artificiale – continua Melpignano -. Siamo convinti che l’adozione su larga scala di queste tecnologie innovative avrà un impatto trasformativo sui nostri risultati di business nel prossimo futuro”.

Creare valore tangibile grazie all’AI

Aggiunge ancora il presidente: “Con oltre un decennio di esperienza e competenza approfondita nel campo dell’AI, Neosperience si distingue per la sua capacità di creare valore tangibile per i clienti attraverso soluzioni di Intelligenza Artificiale all’avanguardia. Questa expertise consolidata ci posiziona in modo estremamente favorevole per beneficiare appieno delle straordinarie opportunità che l’ecosistema dell’AI offre, rafforzando ulteriormente il nostro vantaggio competitivo e la nostra leadership nel settore. Siamo grati a illimity per aver riconosciuto il nostro potenziale e per sostenerci in questo entusiasmante percorso di crescita e innovazione. Questo finanziamento ci consentirà di accelerare i nostri piani di espansione, di consolidare la nostra posizione di mercato e di continuare a offrire ai nostri clienti soluzioni AI all’avanguardia che trasformano il modo in cui operano e creano valore”.

