Intelligenza artificiale, nasce l’Alleanza globale per industry e manufacturing

Le Nazioni Unite daranno vita a un’Alleanza globale per l’intelligenza artificiale a supporto dell’industria e della produzione, grazie alla collaborazione con Huawei e altri partner internazionali, per ora non svelati. L’annuncio è arrivato dall’agenzia Unido, l’Organizzazione dell’Onu per lo sviluppo industriale, in occasione dell’Intelligent rail & logistics forum 2023, a Fényeslitke, in Ungheria.

L’alleanza (Global alliance on artificial intelligence for industry and manufacturing, Aiim-Global) prenderà le forme di una piattaforma dove poter collaborare e condividere la propria esperienza. La base su cui poggia questo lavoro congiunto è il cambiamento in atto con Industria 4.0 e la smart factory, ovvero la convergenza tra la connettività mobile e l’innovazione industriale. Particolare attenzione sarà posta all’unione tra 5G, cloud computing e Ai.

Il via della piattaforma è previsto per luglio, in concomitanza con l’International forum on Ai for industry and manufacturing durante la World Ai Conference (Waic) 2023 a Shanghai.

La convergenza tra connettività mobile e industria

Come ha dichiarato Ciyong Zou, managing director di Unido, “Stiamo assistendo al processo di convergenza tra la connettività mobile e l’innovazione in ambito industriale. Se combinato con l’intelligenza artificiale e il cloud computing, il 5G assicurerà, infatti, importanti vantaggi competitivi nel settore dei trasporti e della logistica. Nel corso degli anni sia l’efficienza sia la qualità del lavoro hanno fatto passi significativi, così come è migliorata anche la sicurezza dei siti logistici. Osserviamo inoltre un aumento della presenza femminile in un ambiente di lavoro che, in passato, era popolato solo da uomini”.

L’Intelligent rail & logistics forum si è tenuto quest’anno a Fényeslitke, presso il sito del nuovo terminal intermodale East-West Gate (Ewg) che, con un investimento privato di circa 1,17 miliardi di dollari, è la più grande struttura interna del suo genere in Europa, collegamento fondamentale con l’Asia, e il primo porto ferroviario per container in Europa a utilizzare la tecnologia 5G con una rete privata firmata Huawei e Vodafone Ungheria.

L’Alleanza globale per l’Ai nell’industria

L’Alleanza globale per l’intelligenza artificiale a supporto dell’industria e della produzione aiuterà a compiere un ulteriore passo in avanti promuovendo – in base agli obiettivi comunicati dall’Unido – l’innovazione e l’applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale nel settore industriale e manifatturiero e dando ulteriore impulso allo sviluppo dell’economia digitale.

All’interno dell’Alleanza le imprese potranno collaborare, condividere la conoscenza e presentare le loro best practice a livello globale, ha indicato Zou. Secondo l’Unido, infatti, man mano che i vantaggi legati all’implementazione di soluzioni Ai diventano più evidenti in tutti i settori produttivi, si rende necessario supportare le aziende nella loro trasformazione digitale.

