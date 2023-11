Intelligenza artificiale, Ocse: “La domanda di competenze subirà cambiamenti significativi”

Le persone acquisiscono e perdono padronanza di diverse competenze nel corso del tempo, a seconda di quanto le utilizzano, dei vincoli esterni a cui sono sottoposti, e del fatto che le condizioni ambientali e sociali in rapida evoluzione cambiano l’insieme di competenze e il livello richiesti. L’adozione di sistemi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita in grado di rispondere a circostanze mutevoli può garantire che i singoli dispongano delle competenze necessarie per sostenere la crescita economica e la coesione sociale. Tuttavia, sebbene la padronanza dell’accesso ai testi, della loro comprensione e valutazione e il ragionamento critico con contenuti matematici siano competenze essenziali per farsi strada in ambienti ricchi di informazioni, il 18 % degli adulti nei Paesi dell’Ocse non raggiunge i livelli di riferimento di tutte queste competenze.

Gli atteggiamenti e le predisposizioni spingono le persone a utilizzare le proprie competenze per migliorare il loro benessere personale e quello delle società in cui si trovano. Accrescono inoltre l’efficacia con cui vengono impiegate le competenze. Ad esempio, i giovani che si sono dichiarati d’accordo, o fortemente d’accordo, nell’affermare di avere a cuore la tutela dell’ambiente, sono più propensi (con una differenza di 16 punti percentuali in più) a risparmiare energia per motivi ambientali. È preoccupante che le disuguaglianze negli atteggiamenti e nelle predisposizioni riflettano le disparità nella padronanza delle competenze. Ad esempio, i giovani svantaggiati dal punto di vista socioeconomico hanno una probabilità inferiore (una differenza di 25 punti percentuali in meno) di raggiungere i livelli di competenze scientifiche di riferimento rispetto ai loro coetanei più avvantaggiati.

Per garantire un sostegno costante alle misure volte ad arrestare il degrado ambientale è fondamentale ridurre i costi sociali dell’azione politica assicurando adeguati sforzi di miglioramento del livello delle competenze, riqualificazione, nonché fornendo assistenza alle popolazioni colpite dalle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per ogni aumento dell’1 % della disoccupazione, la percentuale di adulti che dichiarano di attribuire priorità all’ambiente rispetto all’economia diminuisce dell’1,7%.