Microsoft sarebbe pronta a distribuire una nuova versione del software Databricks, ampliando così l’offerta di soluzioni di intelligenza artificiale per le aziende. La piattaforma è infatti studiata per supportare le imprese nella creazione di applicazioni di AI per il business. La possibile alleanza è al momento un’indiscrezione non confermata dalla due società, ma rilanciata da diversi media statunitensi dopo che la notizia è stata riportata da The Information, che cita persone direttamente a conoscenza del piano.

La strategia di ampliamento dell’offerta sull’AI

A luglio, Redmond aveva del resto già presentato un piano di spesa aggressivo per soddisfare la domanda dei suoi servizi di AI. Il gruppo guidato da Satya Nadella ha così iniziato a integrare le funzionalità di intelligenza artificiale nei suoi prodotti, a partire da Azure, Microsoft 365, GitHub e diversi strumenti per gli sviluppatori.

In qualità di piattaforma di analisi dei dati che utilizza l’intelligenza artificiale, Databricks potrebbe così integrare l’offerta, mettendo a disposizione dei clienti Azure strumenti in grado di creare modelli di AI da zero o di riutilizzare modelli open-source come alternativa alla licenza di quelli proprietari di OpenAI. Il che, se tutto fosse confermato, potrebbe rappresentare un freno alla crescita della società che ha dato vita al prodotto che ha rivoluzionato il mercato dell’intelligenza artificiale generativa, ChatGpt.

Nel 2024 chiude il negozio online per l’Xbox

Non sono le uniche novità che arrivano da Redmond. L’anno prossimo infatti Microsoft – e questa volta si tratta di un annuncio ufficiale – staccherà la spina al negozio e al mercato online di Xbox 360, concentrandosi sulle sue ultime console e sul servizio di abbonamento Game Pass. Più precisamente, Xbox 360 Store e Xbox 360 Marketplace chiuderanno il 29 luglio 2024 e i giocatori che utilizzano la vecchia console non saranno in grado di acquistare e scaricare nuovi giochi, secondo quanto riportato in un post sul sito web di Xbox.

