Intelligenza artificiale per le smart city, via al bando da 12 milioni

Risorse da hoc per finanziare progetti ad alto contenuto tecnologico. L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) lancia un bando da 12 milioni di euro rivolto a micro, piccole, medie e grandi imprese per finanziare progetti innovativi nei settori della robotica e dell’Intelligenza Artificiale applicate a smart cities, ambiente e territorio, salute e aree portuali.

L’iniziativa – che consentirà, a partire dal 5 luglio, di accedere a contributi per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – si colloca nelle attività di valorizzazione della ricerca del trasferimento tecnologico e della conoscenza gestite dallo Spoke 5 per tutto l’Ecosistema Raise e coordinate dall’Istituto Italiano di Tecnologia ed è di supporto alle attività di ricerca e sviluppo svolte dagli Spoke scientifici coordinati da Cnr, Università Degli Studi di Genova e IIT stesso.

Gli obiettivi del bando

In particolare, il bando si propone di supportare la fase di accelerazione tecnologica dei progetti di ricerca sviluppati dagli Spoke scientifici e ne vuole facilitare la vicinanza al mercato. Il bando è stato studiato da un gruppo congiunto dei tre enti di ricerca che coordinano gli Spoke (IIT, Cnr, Università Degli Studi di Genova) e dell’hub per favorire l’allargamento di Riase con nuovi affiliati in una rete di collaborazione con aziende di eccellenza nel Mezzogiorno. I progetti dovranno dimostrare un elevato livello di innovazione attraverso lo sviluppo di tecnologie abilitanti che migliorino la competitività del sistema produttivo e sociale e favoriscano la transizione verde e digitale. L’obiettivo primario del bando è quello è di stimolare lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione in Liguria e creare filiere industriali e di ricerca e sviluppo con il Mezzogiorno secondo le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) incluse nel “Bando per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell’innovazione territoriali” nel contesto del quale è stato finanziato il progetto Raise. Questo approccio mira a creare una robusta sinergia territoriale in grado di potenziare la competitività su scala nazionale e internazionale.

Una chiamata per le Pmi

Il bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese, in forma singola o in partenariato mentre le grandi imprese potranno accedere ai finanziamenti solo se in partenariato con almeno una di minore dimensione. Sono finanziati progetti con contributi fino a 500.000,00 euro nel caso di impresa singola o partenariato di micro, piccole e medie imprese, e fino a 700.000,00 euro nel caso di partenariati comprendenti una grande impresa. Il contributo sarà erogato, con differenti percentuali in base alla tipologia di beneficiario, a “fondo perduto”e le imprese singolarmente o in partenariato potranno presentare una sola proposta per Spoke. In particolare, saranno finanziati i progetti con riferimento alle 4 aree tematiche oggetto degli Spoke scientifici previsti dal progetto Raise. Nel bando vengono identificate delle sfide tecnologiche espresse dai team di ricerca dei singoli Spoke. Le proposte progettuali saranno raccolte dal 5 luglio al 20 settembre e il processo di valutazione delle proposte sarà condotto da un panel di esperti selezionati e successivamente analizzate dai team di ricerca degli Spoke.

