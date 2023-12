Intelligenza artificiale, si apre la sfida per la PA locale

Come l’Intelligenza Artificiale può essere utilizzata in modo efficace per gestire il territorio e i processi amministrativi? Quali strumenti possono migliorare la sorveglianza e la gestione dei rischi? Quali sono le competenze necessarie e le implicazioni etiche da considerare? A questi e a numerosi altri interrogativi che accompagnano il nascente rapporto tra Pubblica Amministrazione e queste nuove tecnologie ha cercato di fornire risposte l’evento “AI per la trasformazione digitale delle amministrazioni locali: sfide e opportunità”, secondo appuntamento organizzato dal Cerchio Ict tenutosi lo scorso 29 novembre in modalità ibrida, vale a dire presso sedi nelle città che ospitano le quattro società in house che hanno dato vita all’accordo (Bologna per Lepida, Bolzano per Informatica Alto Adige, Schio per Pasubio Tecnologia e Trento per Trentino Digitale) e in diretta streaming integrale. Dopo il saluto istituzionale in rappresentanza dei territori su cui agiscono le quattro società in house – tra cui quello dell’Assessora della Regione Emilia-Romagna Paola Salomoni – la giornata è entrata nel vivo con l’intervento di Gianvito Lanzolla sul tema del governo dell’Intelligenza Artificiale.

I panel

L’evento è proseguito con due panel “Gestione del territorio: monitoraggio e governo” e “Migliori servizi: automazione dei procedimenti”, durante i quali si sono confrontati qualificati relatori – tra i quali, per Bologna, Elena Bellodi Professore associato del Dipartimento di Ingegneria di Unife, e Riccardo Rovatti, Direttore Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione di Unibo. La sessione pomeridiana si è aperta con un panel svolto in contemporanea a Bologna (Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nello sviluppo dei software per la Pubblica Amministrazione, con interventi di Davide Gheller, Mauro Pellicioli, Bianca Frigerio, Gianluca Ortolani, Giovacchino Tesi e Daniele Tomasi), Bolzano (Esempi illustrativi di AI in e per l’Alto Adige), Schio (L’utilizzo dell’IA nella Pubblica Amministrazione – Governance e casi d’uso) e Trento (Le strategie di Intelligenza Artificiale in Trentino”), con la possibilità per i partecipanti da remoto di partecipare alla diretta streaming di una sede diversa. Si è poi tornati in plenaria per l’ultimo tavolo previsto nel pomeriggio, incentrato sul tema “Cittadini più sicuri?” con l’intervento per Bologna di Maurizio Gabbrielli Direttore Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria di Unibo. L’evento si è concluso con la tavola rotonda a cui hanno preso parte i vertici delle quattro società in house. La giornata ha visto la presenza “fisica” di quasi 300 partecipanti presso le quattro location allestite, e ha raggiunto più di 2 mila contatti sui canali streaming messi a disposizione. Le registrazioni integrali dei panel dell’evento sono disponibili nel sito del Cerchio Ict.

