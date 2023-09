Intelligenza artificiale, Walter Sun a capo del business di Sap

Walter Sun, già vicepresidente di Copilot Applied Artificial Intelligence per le applicazioni business di Microsoft, è il nuovo Global Head of Artificial Intelligence di Sap.

Con una comprovata esperienza nell’indirizzare l’innovazione tecnologica e la leadership strategica aziendale, Sun svolgerà un ruolo fondamentale nel rafforzare la visione di Sap di un’intelligenza artificiale rilevante, affidabile e responsabile realizzata per le aziende.

Da Microsoft a BlackRock, sino a Sap

Sun è entrato in Microsoft nel 2005 e ha ricoperto posizioni tecnologiche e di sviluppo prodotto sempre più importanti, culminando nel suo attuale ruolo di guida di un team interdisciplinare che sviluppa funzionalità di AI e di machine learning pronte per il business. Inoltre, ha fondato Bing Predicts, che sfrutta i dati anonimizzati e aggregati per l’analisi predittiva. Ha anche sviluppato diverse funzionalità di AI nel portfolio di Microsoft, comprese applicazioni come Bing Search, Microsoft Windows, Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Power Platform. In precedenza, Sun ha lavorato presso BlackRock Financial Management come analista quantitativo di portafoglio e presso Apple come senior software engineer and scientist.

La sua ricerca applicata comprende lavori su processi stocastici, elaborazione dei trend, machine learning e deep learning, ricerca operativa e modelli linguistici di grandi dimensioni. È stato professore aggiunto all’Università di Seattle e membro affiliato di facoltà all’Università di Washington. Attualmente è membro del comitato consultivo della Georgia Tech. Ha conseguito il dottorato di ricerca in elaborazione statistica dei trend e delle immagini e in computer vision con applicazioni all’imaging medico presso il Massachusetts Institute of Technology.

Focus sulla Business AI

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto in Sap a Walter Sun, leader nell’AI aziendale con una lunga storia di sviluppo e implementazione di tecnologie all’avanguardia per risolvere i problemi business più importanti”, ha dichiarato Thomas Saueressig, member of the Executive board di Sap SE per Sap Product Engineering. “Poiché Sap sta consolidando la sua posizione di leader nel settore della Business AI, Walter Sun è la persona perfetta per garantire una costante innovazione per aiutare i nostri clienti a risolvere le difficoltà più urgenti”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Sap in un momento in cui l’azienda, che ha inventato il software aziendale, è ancora una volta alle soglie della ridefinizione delle modalità di gestione delle imprese”, ha dichiarato Sun. “L’intelligenza artificiale non è mai stata così importante. Credo che in Sap abbiamo l’opportunità unica di cambiare radicalmente il modo in cui le aziende operano, utilizzando l’AI su una scala molto più ampia rispetto al passato. Disponiamo di una vasta gamma di applicazioni, clienti, scenari e persone che ci permettono di sfruttare al meglio la potenza dell’AI generativa in tutti i settori”.

