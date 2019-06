Intracom, sbarca in Italia il volto innovativo della Grecia: focus sul 5G

In Italia arriva il “volto innovativo” della Grecia. Intracom Telecom, società ellenica che sviluppa tecnologie ad alto valore aggiunto per i sistemi di telecomunicazione, scommette sul nostro Paese e annuncia ufficialmente l’apertura della filiale a Monza. Gli uffici lombardi ospiteranno tutte le risorse dedicate al marketing, alle vendite e al supporto tecnico.

Il gruppo ha alle spalle una storia di oltre 40 anni e vanta una rete di filiali in Europa, Russia e Csi, Medio Oriente e Africa, Asia e Nord America. Uno sviluppo che ha i suoi punti di forza in prodotti e soluzioni in ambiti come Wireless Access & Transmission, Telco Software Solutions, Ict Services & Solutions, Smart City Solutions, Energy Solutions e Security Integrated Systems.

“Siamo lieti di annunciare l’apertura ufficiale di Intracom Telecom Italia che insieme a Intracom Telecom Spain rappresenta il nostro forte impegno per affermare la nostra presenza nell’area del Mediterraneo, seguendo il nostro piano strategico di crescita- ha sottolineato Ercole Rovida, Vicepresidente Vendite Iberia, Italia e Latam, in occasione dell’evento di presentazione all’ambasciata di Grecia a Roma – Credo fermamente che siamo sulla strada giusta per promuovere ulteriormente i nostri prodotti e la nostra tecnologia, aggiungendo valore e competenza a nuovi mercati. Il nostro team locale di professionisti qualificati risponderà alle esigenze dei clienti e li preparerà per l’era del 5G e della trasformazione digitale”.

Presente all’evento, l’amministratore delegato di Intracom Telecom, Mohamed Ahmed che ha ricordato che Intracom “già aiuta molte imprese italiane con tecnologie come il 5G” e che il gruppo è pronto a sostenere la crescita e lo sviluppo dell’Italia.

Per John Tenidis, direttore marketing del portafoglio di soluzioni wireless di Intracom Telecom “l’apertura della filiale italiana darà ulteriore forza alla presenza del Gruppo in un mercato di primaria importanza e che sta crescendo molto rapidamente”.

“La fornitura e il supporto di reti in Italia da parte di Intracom Telecom è già attiva dal 2014, focalizzandoci nel settore della connettività Internet Ultra-Broadband e alle utenze residenziali rurali”, ha evidenziato il manager.

Le soluzioni Intracom Telecom si caratterizzano per la “personalizzazione” del prodotto. “Lavoriamo su standard – ha spiegato Rovida – ma puntiamo sulla capacità di rendere le soluzioni a misura di azienda sia essa media o grande. Certo, ci dobbiamo confrontare con i giganti cinesi, ma grazie alla nostra capacità di differenziare i nostri servizi e alla nostra strategia di mercato, contiamo di ricavarci una nicchia anche nel loro campo d’azione”.

Una capacità – quella di realizzare servizi su misura – molto importante in un momento di transizione come quello che sta vivendo il settore delle Tlc che non è più come quello che abbiamo conosciuto qualche anno fa ma che ancora non ha completato la trasformazione. Un “limbo” dunque nel quale le aziende sono alla ricerca di una “bussola” che le guidi verso la trasformazione digitale.

“Oggi la sfida è quella di rendere le reti sempre più intelligenti – ha detto Rovida – Devono, cioè, essere in grado di abilitare applicazioni avanzate che vanno dall’automazione fino alle connected car. In questo scenario le tecnologie e i servizi di Intracom Telecom possono rappresentare uno strumento prezioso per sostenere le imprese che gestiscono infrastrutture sensibili, telco o utilities, a governare il cambiamento”.

A sottolineare come l’Italia sia un mercato strategico per la Grecia che vuole innovare e di quanto il rafforzamento di Intracom rappresenti un pilastro che va a rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi, l’ambasciatore Theodore M.Passas.

“Intracom Telecom – ha sottolineato il diplomatico – un’intramontabile impresa multinazionale con radici solide in Grecia, che ha sede ad Atene che ha una forte vocazione all’R&S. Sono fiducioso che l’Italia fornirà il giusto ambiente imprenditoriale, affinché Intracom possa sviluppare tutto il suo potenziale”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA