Inwit, Ferigo: "Servirebbe una legge obiettivo per il 5G" - CorCom

​”Le scelte politiche che guideranno la ripresa e la costruzione della società post-Covid dovranno necessariamente passare dalla costruzione di un’Italia più connessa, con una solida infrastruttura di rete diffusa in tutto il Paese – ha aggiunto– Tutti i nuovi modi di vivere e lavorare abilitati grazie alpermetteranno di trasformare le nostre città in smart cities dove servizi evoluti, innovazione e attenzione alle esigenze dei cittadini costituiranno gli assi portanti del nuovo sviluppo urbano. Ilsarà infatti un fattore chiave per abilitare città più sostenibili, fornendo la connettività necessaria per la smart mobility , per servizi pubblici ed edifici più intelligenti, nonché per un migliore controllo del consumo energetico, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di gas serra”.